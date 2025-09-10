Un chef étoilé innove : paiement en trois fois sans frais dans son restaurant / iStock.com - everydayplus

L’idée d’Alain Llorca, chef étoilé

D’après le 14e baromètre Cofidis publié le 3 septembre 2025, 6 Français sur 10 ont diminué leurs achats secondaires (loisirs, équipements pour la maison…). De plus, le baromètre nous apprend qu’il manque en moyenne 507 € par mois aux Français pour bien vivre. Même dans le secteur du luxe, les consommateurs font plus attention. Alain Llorca l’a d’ailleurs constaté au sein de son restaurant gastronomique, situé à La Colle-sur-Loup près de Saint-Paul de Vence dans les Alpes-Maritimes. « Depuis quelques mois, les habitudes ont bien changé. Tout le monde fait attention, la conjoncture est générale. » La clientèle d’affaires, notamment, se raréfie. Avant que la situation n’empire, le chef étoilé a décidé de prendre le taureau par les cornes en proposant le paiement en trois fois sans frais. C’était cela ou augmenter les prix des menus, prix qui ne sont déjà pas à la portée de toutes les bourses puisqu’ils démarrent à 85 € et peuvent atteindre 240 €. Alain Llorca a pris le temps de réfléchir à son projet et a discuté avec sa banque qui a fini par accepter la mise en place de ce nouveau moyen de paiement. Pour Alain Llorca, le paiement en trois fois sans frais est une façon de lutter contre la crise du pouvoir d’achat mais aussi d’attirer de nouveaux clients.

Le paiement en trois fois en pratique

Vous avez envie de vous faire plaisir en vous offrant un repas gastronomique au restaurant d’Alain Llorca et vous souhaitez opter pour le paiement en trois fois ? Pour commencer, vous devez présenter une carte bancaire valide sur trois mois (pour un paiement par mois). Ensuite, une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire. De son côté, Alain Llorca est payé sous 48 heures et reverse une commission de 2,5 % à la banque. C’est cette dernière qui assume le risque d’impayé. « Je suis chef étoilé, mais d’abord chef d’entreprise. J’ai 35 salariés à faire vivre en haute saison » a déclaré Alain Llorca dont l’idée pourrait inspirer d’autres restaurateurs étoilés.

Qui est Alain Llorca ?

Alain Llorca n’a que 16 ans lorsqu’il commence à cuisiner. Formé au lycée hôtelier de Nice, il devient par la suite chef du restaurant Les Peintres à Cagnes-sur-Mer et décroche sa première étoile. En 1996, il obtient une deuxième étoile au Guide Michelin alors qu’il dirige la brigade du Negresco. Entre 2004 et 2008, il succède au Chef Roger Vergé au Moulin de Mougins puis, en 2009, il ouvre son propre restaurant. Il ne lui faudra que trois années pour décrocher une nouvelle étoile. Adepte de la cuisine méditerranéenne, il aime gâter les papilles gustatives de ses clients avec des plats généreux, fins et savoureux. Alain Llorca est aussi à la tête d’un hôtel 4 étoiles, également situé près de Saint-Paul de Vence.