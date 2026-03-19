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Succession d'Alain Delon : Anouchka attaque ses frères et leur réclame 115 000 euros pour atteinte à la vie privée

information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/03/2026 à 13:02

Les enfants d'Alain Delon s'écharpent devant les tribunaux au sujet de la succession de leur père. (illustration) (NoName_13 / Pixabay)

Les enfants d'Alain Delon s'écharpent devant les tribunaux au sujet de la succession de leur père. (illustration) (NoName_13 / Pixabay)

Anouchka Delon réclame 65 000 euros de dommages et intérêts à Alain-Fabien et 50 000 à Anthony pour atteinte à la vie privée. Le premier avait enregistré en cachette une discussion entre la jeune femme et son père avant de la diffuser sur Instagram. Son frère avait alors de son côté partagé cette publication.

La guerre fratricide autour de l'héritage d'Alain Delon est loin d'être terminée. Selon les informations de RTL , Anouchka Delon réclame 65 000 euros de dommages et intérêts à Alain-Fabien et 50 000 à Anthony pour atteinte à la vie privée. Une audience a eu lieu ce mardi 17 mars devant le tribunal de Paris.

Alain-Fabien Delon avait enregistré sa sœur en cachette

Au cœur du conflit : une conversation entre la jeune femme et son père quelques mois avant le décès de l'acteur, survenu le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans. Cet échange avait été enregistré en cachette par le frère cadet Alain Fabien qui avait dissimulé son téléphone dans une serviette. Ce dernier avait ensuite diffusé l'audio sur les réseaux sociaux et son frère Anthony avait partagé la publication avec le commentaire : « Les masques tombent » .

A la barre, Alain-Fabien a expliqué avoir fait ce qui lui semblait « juste » et son avocat a assuré qu'il voulait simplement « protéger Alain Delon » . Le tribunal doit rendre sa décision le 3 juin prochain.

© Boursorama avec Newsgene
1 commentaire
  • 13:22

    le fric, toujours le fric.

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