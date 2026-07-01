information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/07/2026 à 08:30

Succession : combien coûte vraiment un testament chez le notaire ? / iStock.com - djedzura

Le testament authentique, une formule au tarif encadré

Lorsqu'une personne souhaite bénéficier d'une sécurité juridique maximale, elle peut opter pour le testament authentique. Ce document est rédigé par un notaire à partir des volontés du testateur, en présence d'un second notaire ou de deux témoins. Son principal avantage est sa force juridique. En effet, sa validité est difficilement contestable et le risque d'erreur est fortement réduit. Côté budget, le tarif est fixé par l'État et s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. En 2026, le coût d'un testament authentique est de 135,83 euros TTC. Ce montant couvre la rédaction de l'acte ainsi que les formalités liées à sa réception. La complexité des dispositions prévues dans le testament n'a pas d'incidence sur ce tarif réglementé.

Le testament olographe, une solution parfois gratuite

À l'inverse, le testament olographe est rédigé à la main par la personne elle-même, sans intervention obligatoire d'un notaire. Dans ce cas, aucun frais de rédaction n'est à prévoir. Toutefois, un testament rédigé seul peut présenter des risques. En effet, une formulation imprécise, l'oubli de certaines mentions obligatoires ou encore une mauvaise conservation peuvent compromettre son efficacité au moment du décès. C'est pourquoi certaines personnes choisissent de solliciter un notaire pour vérifier le document et le conserver. Dans ce cas, les tarifs sont librement fixés par les notaires.

Le testament mystique, l'option la plus discrète

Moins connu, le testament mystique permet de conserver le secret sur le contenu de ses dernières volontés. Le document est rédigé par le testateur, puis remis cacheté à un notaire en présence de deux témoins. Le professionnel n'a donc pas connaissance de ce qui y est écrit, mais assure sa conservation et son enregistrement. Son tarif est identique à celui du testament authentique, à savoir 135,83 euros TTC en 2026. Comme pour ce dernier, aucun frais supplémentaire de garde ou d'ouverture n'est prévu. En revanche, les éventuels conseils juridiques demandés en amont peuvent faire augmenter la facture.

Des frais supplémentaires à anticiper

Attention, le coût affiché ne correspond pas toujours au montant final. Un testament peut être enregistré au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), une base nationale qui permet aux héritiers de savoir qu'un testament existe et de retrouver l'étude notariale qui le conserve. Pour un testament authentique, cet enregistrement est systématique. Son coût est d'environ 12,88 euros TTC. Dans le cas d'un testament olographe déposé chez un notaire, cette inscription reste facultative mais peut également être proposée au testateur. Cette dépense vient alors s'ajouter au prix de conservation du document.

Pourquoi la facture peut parfois grimper

Même si le prix du testament authentique est réglementé, certaines situations nécessitent un accompagnement juridique plus approfondi. C’est le cas par exemple des familles recomposées ou de transmission d'un patrimoine immobilier important. Une protection d'un enfant vulnérable ou l’organisation de la succession d'un chef d'entreprise sont également des situations qui peuvent exiger une analyse personnalisée. Dans ces cas, le notaire peut facturer des honoraires de conseil distincts de la rédaction du testament. Selon les informations communiquées par les professionnels du secteur, ces prestations peuvent représenter plusieurs centaines d'euros supplémentaires.