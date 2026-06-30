Bébé est là : les 3 décisions argent à prendre dès la première année

information fournie par TRIBUNE LIBRE • 30/06/2026 à 14:59

Joe Wassel. (crédit : DR)

Déclarations, budget, premier placement pour ton enfant. Voici les trois bonnes décisions à prendre la première année, dans le bon ordre, pour aller chercher l'argent qui t'attend et faire travailler le temps pour ton enfant.

Par Joe Wassel, en partenariat avec BoursoBank

Quand tu deviens parent, tout le monde a un avis sur tout : le sommeil, l'allaitement, le prénom, la marque de poussette. Sur ton argent, en revanche, c'est silence radio.

C'est pourtant un des piliers essentiels de ce que tu peux léguer à ton enfant. Tu commences une période où tu prends, sans vraiment t'en rendre compte, des décisions qui vont peser pour le reste de sa vie. C'est donc important de bien faire les choses.

Je te rassure tout de suite : ce n'est pas compliqué. Je suis papa de deux enfants, et avec ma femme on a fait pas mal de choses dans le désordre au début. Alors je te propose de t'aider à éviter les erreurs qu'on a faites. Voici les trois décisions, dans le bon ordre selon moi, qui te font gagner du temps, de l'argent, et surtout de la charge mentale en moins.

On commence par ce qui te rapporte le plus vite.

1) Déclarer la naissance aux impôts et à la CAF : les démarches qui te rapportent vraiment de l'argent

On va être honnête, c'est l'étape la moins fun. C'est aussi celle qui remet le plus d'argent dans ta poche, et tout de suite. Donc on la fait en premier.

Côté impôts : la demi-part, comment ça marche concrètement

Tu as 60 jours après la naissance pour la signaler sur impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Signaler un changement ». Pas besoin de joindre l'acte de naissance, tout se fait en ligne en cinq minutes.

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Pourquoi c'est important ? Parce que ton impôt est calculé sur ton quotient familial : tes revenus divisés par le nombre de parts de ton foyer. Un couple marié ou pacsé, c'est 2 parts. Ton premier ou ton deuxième enfant ajoute 0,5 part chacun, et à partir du troisième, c'est 1 part entière par enfant. Plus de parts, c'est un revenu imposable « découpé » en tranches plus petites, donc moins d'impôt. Et bonne nouvelle : peu importe que bébé soit né en janvier ou le 31 décembre, la demi-part compte pour toute l'année.

Nombre de parts.

En le déclarant tout de suite, l'administration recalcule ton taux de prélèvement à la source et le transmet à ton employeur. Tu paies moins dès les mois suivants, au lieu d'attendre la régularisation de l'été d'après. C'est de la trésorerie immédiate, pile au moment où tu en as besoin.

Côté CAF : ce que tu peux toucher, et sur quels revenus c'est calculé

Là, c'est du concret, et ça peut représenter plusieurs milliers d'euros sur la première année. Un détail technique que presque personne ne connaît : la CAF regarde tes revenus d'il y a deux ans, ce qu'on appelle l'année N-2. Pour une aide versée en 2026, ce sont donc tes revenus 2024 qui comptent. Si tes revenus ont monté depuis, tant mieux pour toi. S'ils ont baissé, signale ta nouvelle situation, certains droits peuvent se rouvrir.

Selon tes ressources, tu peux toucher :

La prime de naissance, soit 1.093 € versés au 7e mois de grossesse, sous conditions de ressources et à condition d'avoir déclaré ta grossesse à temps (et c'est doublé pour des jumeaux) ;

soit 1.093 € versés au 7e mois de grossesse, sous conditions de ressources et à condition d'avoir déclaré ta grossesse à temps (et c'est doublé pour des jumeaux) ; L'allocation de base de la PAJE, environ 198 €/mois à taux plein (ou la moitié à taux partiel), versée chaque mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Sur la durée totale, ça peut dépasser 7 000 € ;

environ 198 €/mois à taux plein (ou la moitié à taux partiel), versée chaque mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Sur la durée totale, ça peut dépasser 7 000 € ; Le complément de libre choix du mode de garde (CMG ) si tu fais garder ton enfant : jusqu'à environ 538 €/mois pour une assistante maternelle en emploi direct, et davantage en micro-crèche. À savoir : un minimum de 15 % de la dépense reste toujours à ta charge.

Et ce n'est pas fini. Sur ta déclaration de revenus, les frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50 % des sommes dépensées, dans la limite d'un plafond de dépenses par enfant. Crédit, pas réduction : même si tu ne paies pas d'impôt, l'État te rembourse la différence.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Tu paies une assistante maternelle 700 € par mois . Le CMG peut en couvrir une bonne partie selon tes revenus, et sur le reste à ta charge, le crédit d'impôt te rembourse 50% dans la limite du plafond. Au total, ton vrai coût de garde peut être deux à trois fois plus faible que le montant affiché. Mais uniquement si tu fais les démarches.

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Petit point pour les couples non mariés et non pacsés : vous faites deux déclarations séparées, et un enfant ne peut être rattaché qu'à un seul des deux foyers (sauf garde alternée, où la demi-part est partagée). La bonne pratique : celui qui a le taux d'imposition le plus élevé prend la demi-part, c'est là qu'elle fait le plus d'effet. Ça se rejoue chaque année, donc refaites le calcul si vos situations changent.

✓ Ta checklist des 60 premiers jours

☐ Déclarer la naissance aux impôts (sous 60 jours)

Rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». 5 minutes, sans justificatif.

→ Demi-part + taux ajusté immédiatement

☐ Déclarer la naissance à la CAF

Pour ouvrir tes droits, calculés sur tes revenus N-2.

→ jusqu'à 1 093 € + ~198 €/mois

☐ Demander le CMG si tu fais garder bébé

Dès le premier mois d'accueil, période d'adaptation comprise.

→ jusqu'à ~538 €/mois

☐ Garder tes justificatifs de garde pour le crédit d'impôt

50 % des frais remboursés à la déclaration suivante.

☐ Rattacher bébé à la Sécu et à la mutuelle

Pour qu'il soit couvert dès le premier jour.

☐ Choisir quel parent déclare l'enfant. Uniquement si vous n'êtes ni mariés ni pacsés : la demi-part chez celui qui est le plus imposé.

2) Mettre à jour ton budget en 15 minutes (pas une de plus)

Un bébé, ça change toute l'équation de ton budget. Et tu n'as ni le temps ni l'envie de refaire un tableur de 40 lignes à 23 heures. Bonne nouvelle : tu n'en as pas besoin.

Pourquoi le faire quand même ? Pour deux raisons. La première, c'est ta charge mentale : savoir précisément où tu en es, c'est une chose de moins qui tourne dans ta tête la nuit. La deuxième, c'est ton enfant. C'est en reprenant la main sur ton budget que tu vas dégager de quoi mettre un peu de côté pour lui. Même un petit peu. On y revient juste après.

Évidemment, tu n'as pas à tout revoir. Si tu as déjà une gestion de budget bien ficelée, deux gestes suffisent.

Premier geste : mets à jour tes dépenses fondamentales. Ce sont toutes tes dépenses obligatoires et récurrentes : loyer ou crédit, énergie, courses, assurances. Tu y ajoutes ce que coûte vraiment un bébé. Pour te donner un ordre de grandeur réaliste : entre les couches, le lait et l'hygiène, compte facilement 100 à 150 €/mois la première année. Ajoute les vêtements qu'il faut racheter tous les trois mois parce qu'il a encore grandi, la part de mutuelle en plus. Et surtout le mode de garde si tu le fais garder, le poste qui surprend absolument tout le monde : avant aides, il peut peser plusieurs centaines d'euros par mois, parfois plus que ton loyer. D'où l'importance d'avoir fait l'étape 1 avant celle-ci : le CMG et le crédit d'impôt changent complètement le chiffre que tu inscris dans ton budget.

Deuxième geste : recalcule ton reste à vivre. Le calcul est simple : revenus du foyer, moins les dépenses fondamentales mises à jour, moins ton épargne automatique. Ce qui reste, ce sont tes loisirs, et c'est eux que tu ajustes. Pas pour te priver, juste pour que les chiffres soient honnêtes avec toi.

CE QUI GONFLE TES DÉPENSES FONDAMENTALES

Le mode de garde : le plus gros poste, à inscrire net d'aides (CMG + crédit d'impôt)

Couches, lait, hygiène : environ 100 à 150 €/mois la première année

Vêtements et matériel renouvelés au fil de la croissance

Santé : la part mutuelle qui augmente avec un membre de plus

Mon repère tout simple : tes dépenses fondamentales devraient rester autour de 60 % de tes revenus. Si l'arrivée de bébé te fait dépasser, ce n'est pas un drame, c'est un signal : c'est sur les loisirs qu'on ajuste temporairement, jamais sur l'épargne.

Et le geste qui change tout : un virement automatique programmé un ou deux jours après ta paye vers l'enveloppe de ton enfant. Pourquoi juste après la paye ? Parce que tu épargnes avant de dépenser, pas avec ce qu'il reste à la fin du mois (spoiler : il ne reste jamais rien à la fin du mois). Tu n'y penses plus, et ça travaille pour toi. Plus c'est simple, mieux c'est.

Si aujourd'hui, tu n'as aucune gestion de budget, je te rassure, ce n'est pas grave. J'applique, à titre personnel, la méthode des Buckets qui est très efficace et que tu peux adapter à ta situation, en couple, ou en famille. Si tu le souhaites, j'ai fait une vidéo complète pour expliquer comment ça marche ici : https://youtu.be/KVzV_WOz-_o.

3) Investir pour ton enfant : PEA, assurance-vie ou CTO, lequel choisir ?

Je vais te dire la toute première chose qu'on a faite avec ma femme quand notre aîné est arrivé : on lui a ouvert un compte pour investir en bourse. Dit comme ça, ça peut sembler risqué, mais tu verras que c'est sûrement l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait lui faire.

Parce qu'en tant que parent, tu as deux options pour l'argent que tu mets de côté pour ton enfant : l'épargner, ou l'investir. Et la différence sur 20 ans n'a rien d'anecdotique.

La différence entre épargne et investissement.

Le 8% est une hypothèse d'illustration, pas une promesse. Investir comporte un risque de perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'écart vient d'une seule chose : les intérêts composés sur la durée.

Regarde le graphique. Tu mets 2.000 € de côté chaque année pendant 20 ans, soit 40.000 € sortis de ta poche. Laissés sur un livret, ça donne autour de 48 600 €. Investis, avec une hypothèse de rendement de 8 % par an, on monte autour de 91.500 €. Soit plus de 42.000 € de plus, sans avoir versé un seul euro supplémentaire.

Alors pourquoi ça marche aussi bien pour un enfant ? À cause de son seul vrai privilège face à toi : le temps. Et le temps joue sur deux tableaux.

D'abord, il réduit le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est quand investissant ton argent sur 6 mois, tu le mets à haut risque. Mais sur 20 ans, plus du tout : les secousses se lissent, et historiquement, plus l'horizon s'allonge, plus la probabilité de finir en perte sur un portefeuille diversifié diminue. Ton bébé a l'horizon le plus long qui existe.

Ensuite, le temps déclenche les intérêts composés. La mécanique est simple : la première année, tes 2.000 € produisent des gains. La deuxième année, tes nouveaux versements ET les gains de l'an passé produisent des gains à leur tour. Au début, c'est invisible. Au bout de 10 ans, la boule de neige se voit. Au bout de 18 ans, c'est elle qui fait le gros du travail : sur les ~82.000 € du graphique, plus de la moitié n'est pas sortie de ta poche.

La logique des intérêts composés

Reste la vraie question : avec quelle enveloppe ? Tu as trois options, et il y en a une que beaucoup de parents croient possible alors qu'elle ne l'est pas.

Le PEA : impossible pour un mineur, et voici pourquoi

Le Plan d'Épargne en Actions est réservé par la loi aux personnes majeures. Il existe bien un PEA jeune, mais il est réservé aux 18-25 ans encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, avec un plafond de versements de 20 000 €. C'est donc une excellente enveloppe… pour ton enfant dans 18 ans, pas pour ton nourrisson aujourd'hui. Garde-la dans un coin de ta tête : le jour de sa majorité, il pourra y loger son épargne avec une fiscalité très douce après 5 ans de détention.

L'assurance-vie : possible dès la naissance, à son nom ou au tien

Là, c'est tout à fait possible, et dès le premier mois. Deux façons de faire, avec une vraie différence de contrôle :

• À son nom, avec toi comme représentant légal : l'argent lui appartient juridiquement. Tu gères jusqu'à sa majorité, mais à 18 ans, c'est lui qui a les clés. L'avantage, c'est que le compteur fiscal du contrat tourne dès maintenant.

• À ton nom, en fléchant mentalement ce contrat « pour lui » : tu gardes le contrôle total, et tu lui transmets quand tu juges qu'il est prêt, à 18, 25 ou 30 ans. C'est l'option que choisissent beaucoup de parents qui veulent éviter le scénario « 18 ans, permis, et tout le contrat y passe ».

Côté fiscalité, l'atout maître de l'assurance-vie, c'est l'âge du contrat : après 8 ans, les retraits bénéficient d'un abattement annuel sur les gains (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple) et d'un taux réduit au-delà. D'où l'intérêt d'ouvrir tôt, même avec un petit montant : c'est la date d'ouverture qui fait courir le compteur, pas les montants versés.

Le compte-titres (CTO) : le plus souple, avec un atout que peu de parents connaissent

Le CTO, c'est l'enveloppe la plus libre : pas de plafond de versement, accès à tous les marchés, ouvert aux mineurs comme aux majeurs. Sa fiscalité est simple : les gains sont taxés à la flat tax au moment où tu vends. Mais le compte-titres a un avantage considérable.

C'est une astuce que peu de parents connaissent : la donation de titres. Tu ouvres un CTO à ton nom, tu investis pendant 18 ou 20 ans, puis tu donnes les titres à ton enfant (et non du cash). Deux effets :

• La purge de la plus-value. Quand tu donnes un titre, son « prix de revient » fiscal est remis à zéro à sa valeur du jour de la donation. La plus-value que TU avais accumulée n'est jamais taxée. Si ton enfant revend dans la foulée, sa plus-value à lui est quasi nulle : la flat tax de 30 % ne s'applique presque sur rien.

• L'abattement de donation. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans aucun droit à payer. Soit 200 000 € à deux. Largement de quoi couvrir l'enveloppe qu'on construit ici.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Tu as versé 40.000 € sur un CTO à ton nom, qui en vaut 82 000 € aux 20 ans de ton enfant. Si tu vends toi-même : flat tax de 30% sur 42.000 € de gains, soit environ 12.600 € d'impôt. Si tu donnes les titres : zéro droit de donation (tu es sous les 100.000 €), la plus-value est purgée, et ton enfant récupère la valeur pleine. La déclaration du don se fait via un simple formulaire, et pour les montages plus ambitieux, un passage chez le notaire ou un conseiller s'impose.

Les 3 enveloppes pour investir pour ton enfant

Et dedans, on met quoi ?

Pour un horizon de 18 ans, la logique reste la même quelle que soit l'enveloppe : diversifier. Tu peux, par exemple, choisir des supports diversifiés, type ETF qui répliquent des centaines d'entreprises d'un coup, plutôt que de parier sur trois actions choisies au feeling. Des versements réguliers et automatiques, qui lissent les hauts et les bas du marché. Et zéro génie requis : sur 18 ans, c'est la régularité qui gagne, pas le timing.

Le plus dur, ce n'est pas de choisir l'enveloppe parfaite. C'est d'ouvrir la première et de mettre ce fameux virement automatique. Tu pourras toujours ajuster ensuite.

Ouvre l'enveloppe de ton enfant, et laisse le temps travailler

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Tu n'as pas besoin de tout boucler le premier mois. Tu déclares pour aller chercher l'argent qui t'attend, tu remets ton budget d'aplomb, et tu ouvres une enveloppe avec un petit versement régulier. Le reste, c'est le temps qui s'en charge. Et le temps, justement, ton enfant en a à revendre.

Joe Wassel

PS : le geste qui compte le plus, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Il vaut mieux commencer avec 50€ que de ne rien faire.

Les montants d'aides, plafonds et règles fiscales cités sont ceux en vigueur en 2026 et sont susceptibles d'évoluer : vérifie les chiffres à jour sur impots.gouv.fr, caf.fr et service-public.fr. Investir comporte un risque de perte en capital. Cet article a une vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé : pour une stratégie adaptée à ta situation, notamment sur les donations, rapproche-toi d'un professionnel.