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Smartphone volé : quels risques pour vos paiements sans contact ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 24/04/2026 à 08:30
Payer avec son smartphone, c’est devenu le geste le plus cool du portefeuille : un tap, un bip et hop, c’est réglé. Rapide, tendance, ultra-pratique… mais pas totalement sans danger. Car derrière la magie du sans contact et les technologies dernier cri (NFC, biométrie, tokenisation...), un vol de téléphone peut vite se transformer en porte ouverte aux paiements frauduleux ; surtout pour les petits montants. Alors, quels risques réels si votre mobile disparaît dans la nature ? Et comment éviter qu’un voleur ne fasse chauffer votre compte à votre place ? On fait le point.

Smartphone volé : quels risques pour vos paiements sans contact ? / iStock.com - AntonioGuillem

Smartphone volé : quels risques pour vos paiements sans contact ? / iStock.com - AntonioGuillem

Des risques concrets en dépit d’un système très sécurisé...mais pas infaillible

Le paiement mobile repose sur un système très sécurisé. Les applis comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay utilisent un portefeuille électronique chiffré et ne stockent jamais vos données bancaires dans le téléphone. La technologie NFC (Near Field Communication, ou en français communication en champ proche) permet à deux appareils très proches (quelques centimètres) d’échanger des informations. Elle assure une transaction protégée avec le terminal du commerçant et impose pour les paiements au-delà de 50 €, une authentification forte (empreinte, reconnaissance faciale, code). Pourtant, en cas de vol, cette technologie devient un accélérateur de fraude, surtout si le smartphone est déverrouillé, car le voleur peut alors enchaîner plusieurs achats sous le seuil de sécurité. Le préjudice que vous risquez de subir dépendra donc du niveau d’accès que vous allez laisser au malfrat : Si le téléphone est verrouillé : sans code, empreinte ou Face ID, il lui sera impossible d’accéder au portefeuille électronique, Si le téléphone est déverrouillé, les choses se compliquent... Le voleur peut réaliser des paiements sans contact de moins de 50 €, simplement en approchant le téléphone du terminal. Il pourra également ouvrir certaines applis non protégées et exploiter vos données personnelles pour d’autres fraudes, Enfin, un téléphone déverrouillé et la NFC activée est le combo à éviter. Avant même que vous ne réalisiez que votre téléphone a disparu, le fraudeur peut, en quelques minutes, multiplier les petits paiements ; mais aussi profiter du fait que - contrairement à une carte bancaire - le paiement mobile n’a pas de plafond par défaut.

Que faire en cas de vol ?

En cas de vol, la règle d’or est d’agir vite. La première étape consiste à faire bloquer votre ligne auprès de votre opérateur : cela coupe l’accès aux SMS, souvent utilisés pour valider des opérations bancaires. Il faut ensuite faire opposition au moyen de paiement mobile, comme pour une carte bancaire, soit via votre banque, soit directement depuis Apple Pay ou Google Pay. Parallèlement, les outils de localisation permettent de verrouiller, faire sonner ou effacer le téléphone à distance pour limiter les dégâts. Enfin, le dépôt de plainte reste indispensable, notamment pour transmettre le numéro IMEI et obtenir le remboursement des paiements frauduleux. Et pour l’avenir, mieux vaut renforcer ses réglages de sécurité et désactiver la NFC quand elle ne sert pas.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
2 commentaires
  • 09:36

    Ce n’est pas demain que je vais installer ce système de paiement. Confiance très relative dans tous ces systèmes

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