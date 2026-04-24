information fournie par Boursorama avec LabSense • 24/04/2026 à 08:30

Smartphone volé : quels risques pour vos paiements sans contact ? / iStock.com - AntonioGuillem

Des risques concrets en dépit d’un système très sécurisé...mais pas infaillible

Le paiement mobile repose sur un système très sécurisé. Les applis comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay utilisent un portefeuille électronique chiffré et ne stockent jamais vos données bancaires dans le téléphone. La technologie NFC (Near Field Communication, ou en français communication en champ proche) permet à deux appareils très proches (quelques centimètres) d’échanger des informations. Elle assure une transaction protégée avec le terminal du commerçant et impose pour les paiements au-delà de 50 €, une authentification forte (empreinte, reconnaissance faciale, code). Pourtant, en cas de vol, cette technologie devient un accélérateur de fraude, surtout si le smartphone est déverrouillé, car le voleur peut alors enchaîner plusieurs achats sous le seuil de sécurité. Le préjudice que vous risquez de subir dépendra donc du niveau d’accès que vous allez laisser au malfrat : Si le téléphone est verrouillé : sans code, empreinte ou Face ID, il lui sera impossible d’accéder au portefeuille électronique, Si le téléphone est déverrouillé, les choses se compliquent... Le voleur peut réaliser des paiements sans contact de moins de 50 €, simplement en approchant le téléphone du terminal. Il pourra également ouvrir certaines applis non protégées et exploiter vos données personnelles pour d’autres fraudes, Enfin, un téléphone déverrouillé et la NFC activée est le combo à éviter. Avant même que vous ne réalisiez que votre téléphone a disparu, le fraudeur peut, en quelques minutes, multiplier les petits paiements ; mais aussi profiter du fait que - contrairement à une carte bancaire - le paiement mobile n’a pas de plafond par défaut.

Que faire en cas de vol ?

En cas de vol, la règle d’or est d’agir vite. La première étape consiste à faire bloquer votre ligne auprès de votre opérateur : cela coupe l’accès aux SMS, souvent utilisés pour valider des opérations bancaires. Il faut ensuite faire opposition au moyen de paiement mobile, comme pour une carte bancaire, soit via votre banque, soit directement depuis Apple Pay ou Google Pay. Parallèlement, les outils de localisation permettent de verrouiller, faire sonner ou effacer le téléphone à distance pour limiter les dégâts. Enfin, le dépôt de plainte reste indispensable, notamment pour transmettre le numéro IMEI et obtenir le remboursement des paiements frauduleux. Et pour l’avenir, mieux vaut renforcer ses réglages de sécurité et désactiver la NFC quand elle ne sert pas.