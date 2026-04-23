« Un pouvoir d'achat oublié » : 7,4 millions d’euros de pièces de monnaie recyclés en bons d’achat

Des bornes permettent d'échanger ses vieilles pièces en bons d'achat dans certaines enseignes. (illustration) (Muffles / Pixabay)

Avez-vous déjà aperçu ces bornes qui permettent de transformer vos petites pièces de monnaie en bons d'achat dans les supermarchés ? En Ile-de-France, ce dispositif a séduit les clients qui n'hésitent plus à traquer chez eux les centimes d'euros pour les rapporter en magasin, relaie Le Parisien . La société Coinstar, qui gère une grande partie des bornes déployées, dresse un bilan significatif : 7,4 millions d’euros de pièces récoltées dans la région en 2025, dont 935.500 euros en Seine-et-Marne.

« Nous avons tous des pièces qui traînent au fond d’un vide-poche, sous un canapé , explique l'entreprise. C’est un pouvoir d’achat 'oublié' et très souvent sous-estimé. » Avec Coinstar, les consommateurs peuvent échanger les pièces rouges contre des bons d'une même valeur... ou presque. Les enseignes ne gérant pas directement l'entretien de la machine, un pourcentage est prélevé sur le montant total.

Un pourcentage parfois prélevé sur le montant total

Par exemple, à l'Auchan de Meaux, ce sont des bons d'achat amputés de 10 % qui sont remis aux clients. En contrepartie, ces derniers ne sont pas obligés de les utiliser en totalité puisque les agents de caisse leur rendent la monnaie. En revanche, les bornes Eurocycleur, fabriquées en France, restituent l'intégralité de la valeur des pièces en bons d'achat.

La monnaie récupérée est ensuite transférée par virement à l'enseigne ou encore réinjectée physiquement dans les caisses, selon le prestataire. Les clients, eux, saluent le dispositif : « Autant que je récupère un bon d’achat, même petit, plutôt que ces pièces ne finissent pas se perdre » , estime ainsi une habituée du Super U de Coupvray.