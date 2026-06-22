Salarié vs travailleur indépendant : quel statut permet de mieux gagner sa vie ?

information fournie par Moneyvox • 22/06/2026 à 08:00

Quel est le plus intéressant ? Etre salarié ou travailleur indépendant ( Crédits photo: © Migma_Agency - stock.adobe.com )

D'un point de vue strictement financier, est-il plus intéressant d'être salarié ou d'être à son compte ? Découvrez la réponse à cette question grâce aux derniers chiffres publiés par l'Insee et par l'Urssaf.

Vous vous demandez si vous devriez adopter le statut de salarié ou celui de travailleur indépendant pour maximiser vos revenus ? Les données centralisées par l'Insee et par l'Urssaf au titre de l'année 2024 permettent de se prêter au jeu des comparaisons et de déterminer quel statut permet de gagner le plus d'argent. Mais attention : pour que ces informations soient pertinentes, il est important d'utiliser la bonne méthode de calcul.

Salariés : 2 190 euros nets par mois de médiane et 2 733 euros nets par mois de moyenne

Vous êtes salarié ? En moyenne, pour un équivalent temps plein, le salaire dans le secteur privé s'est établi à 2 733 euros nets par mois en 2024 selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Mais derrière ce chiffre se cache une autre réalité : les revenus des salariés sont très disparates. Toujours selon l'Insee, un salarié sur dix, en règle générale des employés ou des ouvriers faiblement qualifiés, gagne ainsi moins de 1 492 euros par mois.

À l'opposé en termes de niveau de revenus, les 10 % les mieux rémunérés gagnent plus de 4 334 euros par mois. La moyenne est donc une donnée imparfaite. Pour mieux comparer le niveau de revenu entre les salariés et les indépendants, il est préférable de tenir compte de la médiane. Et cette fois-ci, le résultat du calcul est plus faible, le salaire médian étant de 2 190 euros nets par mois (50 % des salariés gagnent moins que la médiane et 50 % gagnent plus).

Indépendants : 2 461 euros bruts par mois de médiane et 3 908 euros bruts par mois de moyenne

À première vue, les travailleurs indépendants semblent gagner plus que les salariés. Et pour cause : en moyenne, hors micro-entreprises, les travailleurs indépendants ont déclaré des revenus de 46 897 euros par an en 2024 d'après les données collectées par l'Urssaf, soit environ 3 908 euros par mois. Bonne nouvelle pour les indépendants : ce chiffre a progressé de 1,1 % en un an après avoir baissé significativement de 4,6 % au cours de l'année 2023, toujours selon l'Urssaf.

Mais attention : la moyenne ainsi calculée est brute de cotisations sociales et d'impôt, et elle ne peut donc pas être directement comparée avec les revenus des salariés. Il reste en outre difficile de calculer une moyenne nette pour les personnes qui travaillent à leur compte étant donné la grande variété de taux applicables. En effet, ceux-ci peuvent fortement fluctuer en fonction du secteur d'activité et du statut choisi par le travailleur indépendant.

Par ailleurs, la moyenne est tirée vers le haut par les très hauts revenus, à l'image des médecins spécialistes qui déclarent 141 980 euros par an en moyenne et des avocats avec 88 738 euros de revenus moyens par an. La médiane est ainsi nettement plus faible : comptez 2 461 euros par mois, ce qui rapproche les indépendants des salariés, ce d'autant plus qu'il est nécessaire de déduire de ce revenu médian les cotisations sociales et les impôts dus par l'entrepreneur.

Bon à savoir : les seuls micro-entrepreneurs ont déclaré 5 072 euros de chiffre d'affaires brut par trimestre à l'Urssaf au titre de l'année 2025 et moins d'un micro-entrepreneur sur deux immatriculé en 2018 est encore en activité après 5 ans (48,2 % précisément).