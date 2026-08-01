information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/08/2026 à 08:30

Quelles sont les aides pour une femme enceinte ? / iStock.com - watchara ritjan

Des soins pris en charge et un suivi médical sécurisé

C’est l’un des grands piliers de la protection des femmes enceintes : dès le 6ᵉ mois, l’Assurance maladie prend en charge à 100 % tous les frais médicaux liés à la grossesse, mais aussi ceux qui n’ont rien à voir avec elle. Consultations, analyses, hospitalisation, accouchement… tout est couvert jusqu’à douze jours après la naissance. Avant cela, les deux premières échographies sont remboursées à 70 %, la troisième à 100 %. Pour les futures mamans qui ne disposent pas encore d’une couverture sociale, la PUMA (Protection Universelle Maladie) peut être demandée après trois mois de résidence stable en France. Et pour un accompagnement plus humain, les centres PMI (Protection Maternelle et Infantile) proposent un suivi gratuit, des conseils, et parfois même des ateliers pour préparer l’arrivée du bébé. Une ressource précieuse, notamment pour les futures mamans isolées ou en situation de précarité.

Prime à la naissance, RSA majoré, congé maternité : le trio gagnant

Côté finances, plusieurs dispositifs viennent soutenir les familles. La prime à la naissance, versée au 7ᵉ mois, aide à absorber les premières dépenses (poussette, lit, vêtements…). Elle dépend des ressources du foyer et s’inscrit dans le dispositif PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant), qui comprend aussi l’allocation de base versée jusqu’aux trois ans de l’enfant. Pour les femmes aux revenus modestes, le RSA majoré constitue un véritable coup de pouce : il peut être accordé dès la grossesse, même si la future maman a moins de 25 ans ou n’a pas d’activité professionnelle. Si elle travaille, la prime d’activité peut également compléter ses revenus. Le congé maternité, lui, est indemnisé sans délai de carence, avec des indemnités journalières pouvant dépasser 100 € par jour selon la situation professionnelle. Enfin, après la naissance, la PreParE (Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant) permet de réduire ou d’arrêter son activité pour s’occuper de l’enfant, tout en percevant une allocation.

Logement, garde, aides locales : les soutiens qui font la différence

Au-delà des aides nationales, d’autres dispositifs peuvent alléger le quotidien. Les familles qui déménagent à l’arrivée d’un troisième enfant peuvent bénéficier d’une prime de déménagement, à condition de percevoir l’APL (Aide Personnalisée au Logement) ou l’ALF (Allocation de Logement Familial). Pour la garde, le CMG (Complément de libre choix du mode de garde) prend en charge une partie des frais d’assistante maternelle, de garde à domicile ou de micro-crèche. Enfin, les CCAS et les collectivités locales proposent souvent des aides ponctuelles : bons alimentaires, soutien d’urgence, accompagnement social… Un filet discret mais précieux pour les femmes enceintes en difficulté.