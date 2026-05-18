information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/05/2026 à 08:30

Quelles sont les aides pour un étudiant ? / iStock.com - Photobuay

Se loger sans exploser son budget : le kit anti-galère

L’APL - Aide Personnalisée au Logement - reste l’alliée numéro un des étudiants ! Accessible qu’ils soient en colocation, en studio ou en résidence étudiante, elle peut alléger leur loyer de 100 à 300 € par mois. La demande se fait directement en ligne sur le site de la CAF, avec une simulation préalable pour connaître ses droits. Le dispositif Mobili-Jeune, quant à lui, est réservé aux étudiants en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Cette aide qui peut aller jusqu’à 100 € par mois, est versée par Action Logement, et contribue à financer un logement proche du lieu de formation ou de travail. Enfin, les logements Crous restent imbattables : chambres et studios à loyers modérés, attribués via le Dossier Social Étudiant (DSE), à remplir chaque année entre mars et mai. Coté garantie, Visale permet de rassurer les futurs bailleurs en se portant caution.

Se nourrir, bouger et améliorer son quotidien

Le fameux repas Crous à 1 € va sauver de plus en plus d’estomacs ! Il est désormais accessible à tous les étudiants boursiers et, suite à l’élargissement du dispositif, à un nombre croissant de non-boursiers en situation de précarité. Pour nourrir l’esprit autant que le corps, le pass Culture ouvre la porte à des sorties gratuites ou à prix mini. Mais la star des aides reste la bourse sur critères sociaux (BCS). Calculée selon les revenus familiaux, la composition du foyer et la distance entre le domicile et l’établissement, elle peut grimper à plus de 6 000 € par an, versés en dix mensualités. La demande passe, là aussi, par le Dossier Social Étudiant (DSE). Et ce n’est pas tout, l’État a aussi prévu une série de bonus pour compléter l’ensemble : l’aide au mérite pour les bacheliers ayant obtenu la mention Très bien, l’aide à la mobilité Parcoursup (500 €) pour ceux qui changent d’académie, ou encore l’aide à la mobilité internationale pour financer un séjour à l’étranger. Mentionnons également le prêt étudiant garanti par l’État, qui permet - sans condition de ressources - d’emprunter auprès d’une banque sans avoir à fournir de garant. La demande se fait directement auprès des établissements partenaires, sur simple présentation d’un dossier étudiant et d’une pièce d’identité. Les régions complètent le tableau avec divers coups de pouce : aides au transport, subventions pour le permis de conduire, participation à l’achat de matériel informatique, réductions culturelles ou sportives ou encore fonds sociaux pour les situations vraiment compliquées… Des aides généralement accessibles sur le site de la région, via un espace dédié aux étudiants.