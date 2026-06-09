Je pars vivre à l’étranger quelques mois : que faut-il prévoir pour mes finances ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 09/06/2026 à 08:18

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Un départ à l’étranger se prépare aussi côté finances. Quelques vérifications avant de partir peuvent éviter bien des mauvaises surprises sur place.

Partir vivre à l’étranger quelques mois ne se résume pas à réserver un billet d’avion et à trouver un logement sur place. Même pour une mobilité courte, les questions d’argent arrivent vite : comment payer sans multiplier les frais, quel budget prévoir, faut-il ouvrir un compte local, comment gérer ses impôts, ses assurances ou ses revenus restés en France ? Mieux vaut poser ces sujets avant le départ, car une fois installé, les petites imprécisions peuvent vite devenir des dépenses inutiles.

Les bons réflexes bancaires avant de s’installer à l’étranger

La première étape consiste à faire le tri dans ses finances françaises. Avant de partir, il est utile d’identifier les prélèvements qui continueront de courir, comme un abonnement, un crédit, une assurance, un forfait mobile ou une facture liée à un logement conservé en France. Garder un compte bancaire français peut rester indispensable pour régler ces dépenses, percevoir certains revenus ou conserver une épargne déjà constituée. L’idée n’est donc pas toujours de tout fermer, mais de simplifier ce qui peut l’être afin de ne pas gérer, à distance, des frais ou des services devenus inutiles.

Le choix de la carte bancaire mérite aussi d’être anticipé. À l’étranger, les frais sur les paiements , les retraits ou les opérations en devises peuvent peser lourd, surtout si le séjour dure plusieurs mois. Chez BoursoBank, l’ offre Ultim peut ainsi répondre aux besoins des voyageurs , avec des paiements gratuits partout dans le monde et trois retraits en devises gratuits par mois, avant application de frais au-delà. Pour ceux qui recherchent une offre plus premium, l’offre Metal inclut des paiements et retraits illimités partout dans le monde, ainsi que des protections et garanties renforcées, pour 9,90 euros par mois.

Adapter son budget à la réalité du pays d’accueil

Selon le pays et la durée du séjour, ouvrir un compte local peut également devenir pertinent. Certains employeurs exigent un compte domicilié sur place pour verser un salaire, et certains propriétaires ou fournisseurs peuvent préférer des paiements locaux. Pour quelques mois seulement, il faut comparer le coût et l’intérêt réel de cette démarche avec l’usage d’un compte français bien équipé. BoursoBank permet aussi d’utiliser des portefeuilles virtuels comme Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ou Garmin Pay, ce qui peut faciliter les paiements du quotidien dès l’arrivée, à condition que ces solutions soient acceptées localement.

Le budget doit ensuite être recalculé à partir de la réalité du pays d’accueil, et non de ses habitudes françaises. Le logement, les transports, l’alimentation, les assurances, la santé, le téléphone, internet ou les loisirs peuvent varier fortement d’une ville à l’autre. Les premiers mois sont souvent les plus coûteux, avec un dépôt de garantie, un logement temporaire, des achats d’installation, des frais de visa ou des billets d’avion. Pour éviter de fausser ses comptes, mieux vaut distinguer les dépenses de départ, ponctuelles, du budget mensuel qui correspondra réellement à la vie sur place.

Garder une marge de sécurité financière

La fiscalité fait partie des sujets à ne pas laisser de côté . Un départ à l’étranger peut impliquer une déclaration de changement d’adresse auprès de l’administration fiscale française, notamment depuis son espace particulier. L’année du départ, les revenus perçus avant et après l’installation peuvent être déclarés différemment selon la situation, le pays, les revenus conservés en France et l’existence d’une convention fiscale. En cas de doute, surtout si vous continuez à percevoir un salaire, des loyers, une pension ou des revenus indépendants en France, mieux vaut interroger l’administration fiscale ou un conseiller spécialisé avant de partir.

Enfin, vivre quelques mois à l’étranger suppose de garder une marge de sécurité. Une réserve en euros et, si possible, dans la devise locale, permet de faire face à un billet retour imprévu, des frais médicaux non couverts, une caution supplémentaire ou un changement de logement. Il faut aussi vérifier sa couverture santé, ses assurances et les garanties incluses avec sa carte bancaire. Une bonne organisation financière ne retire rien à l’aventure, elle la rend simplement plus sereine. En préparant ses moyens de paiement, son budget, sa fiscalité et ses protections, le départ se vit avec moins d’incertitudes et plus de liberté.