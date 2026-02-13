Quelle assurance auto pour un véhicule en contrat de leasing?

information fournie par Le Particulier • 13/02/2026 à 08:00

Le leasing permet de louer une voiture auprès d’un bailleur pour une période allant de 1 à 7 ans. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le leasing automobile est plébiscité par un nombre croissant d’automobilistes

Quelle assurance choisir pour une voiture en leasing?

La garantie perte financière, une option intéressante dans le cadre d’un leasing

Vous êtes libre de choisir votre assureur

Le leasing automobile est plébiscité par un nombre croissant d’automobilistes

Le leasing permet de louer une voiture auprès d’un bailleur pour une période allant de 1 à 7 ans. On distingue deux types de financement:

- La location avec option d’achat ou LOA : il s’agit d’un crédit-bail contracté auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit. Vous acquittez un loyer mensuel pendant toute la durée du contrat. Son montant varie selon la durée de la location, le modèle du véhicule et le kilométrage choisi. À l’issue du contrat de leasing, vous avez la possibilité d’acheter la voiture ou de la restituer.

- La location longue durée ou LDD: Le dispositif fonctionne sur le même principe que la LOA, mais le locataire doit obligatoirement rendre le véhicule au terme du contrat.

Quelle assurance choisir pour une voiture en leasing?

L’assurance automobile est obligatoire pour pouvoir rouler avec un véhicule motorisé sur la voie publique. Vous devez posséder au minimum une garantie responsabilité civile, également appelée «assurance au tiers». Celle-ci couvre les dommages matériels et corporels causés à une tierce personne. L’assurance n’est pas incluse dans le contrat de leasing. Elle doit être souscrite par le conducteur. Son coût vient s’ajouter aux mensualités.

La garantie responsabilité civile ne couvre pas les dommages matériels causés au véhicule, ni les blessures que vous pourriez subir. Si votre voiture est neuve et qu’elle possède une valeur élevée - modèle électrique ou hybride par exemple - il est judicieux de souscrire une assurance Tous risques pour ne pas devoir assumer des frais importants en cas de sinistre. Cette couverture assure une protection optimale incluant:

- Les dommages matériels du véhicule, y compris en cas d’accident responsable ;

- Les dommages corporels causés au conducteur et aux passagers ;

- Le vol, l’incendie, les bris de glace, les actes de vandalisme (les garanties incluses peuvent varier d’un assureur à l’autre).

Le bailleur peut exiger des garanties supplémentaires en plus de la responsabilité civile, ou vous obliger à souscrire une assurance Tous risques. Il est indispensable de lire attentivement l’intégralité des clauses du contrat de location.

La garantie perte financière, une option intéressante dans le cadre d’un leasing

La garantie perte financière renforce votre niveau d’indemnisation en cas de vol ou de destruction du véhicule. Généralement proposée en option ou dans le cadre d’une formule renforcée d’un contrat d’assurance Tous risques, elle couvre le solde des mensualités restantes jusqu’au terme du contrat. En cas de sinistre, l’indemnisation versée correspond généralement à la valeur vénale de la voiture, c’est-à-dire sa valeur sur le marché de l’occasion. Une franchise peut également s’appliquer. Avec la garantie perte financière, l’assureur prend en charge les loyers restants, voire le montant de votre apport.

La garantie perte financière est parfois confondue avec la garantie valeur à neuf.

- La garantie perte financière concerne spécifiquement les assurés ayant acquis leur véhicule en souscrivant un prêt ou un contrat de leasing.

- La garantie valeur à neuf prévoit une indemnisation équivalente à la valeur d’achat du véhicule.

Vous êtes libre de choisir votre assureur

Le bailleur peut vous proposer une assurance auto en parallèle du contrat de location. Cette option est la plus simple sur le plan administratif, mais elle n’est pas nécessairement la plus avantageuse financièrement. Vous êtes libre de souscrire une assurance individuelle auprès d’un organisme externe, à condition que le contrat offre des garanties équivalentes à celles proposées par le bailleur. Il est judicieux de prendre le temps de comparer plusieurs offres afin de trouver la plus avantageuse et la mieux adaptée à votre profil et vos besoins.