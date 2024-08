Le leasing auto peut-il vous faire économiser de l’argent?

Le leasing automobile peut être avantageux pour vous, notamment si vous roulez beaucoup.

Le leasing auto a le vent en poupe

Aussi connu sous l’appellation de Location avec Option d’Achat (LOA) ou Location Longue Durée (LLD), le leasing automobile semble promis à un bel avenir. Selon des données de NGC , société spécialisée dans le traitement de données liées à l’automobile, 52% des véhicules immatriculés en France étaient acquis via une LOA ou une LLD en 2022. La grande question reste de savoir si financièrement, l’opération vaut le coup par rapport à la souscription d’un crédit auto classique.

LOA ou LLD: deux types de leasing

Il convient avant tout de faire une distinction entre les deux types de leasing existants:

Location avec Option d'Achat (LOA)

La LOA vous permet de louer un véhicule neuf ou d’occasion sur une durée généralement comprise entre 2 et 5 ans. À la fin du contrat, vous avez la possibilité de racheter le véhicule pour sa valeur résiduelle ou de le rendre sans frais supplémentaires. Le montant correspond généralement à 5% ou 10% du prix du neuf. Cette offre convient plutôt aux particuliers envisageant l’achat du véhicule à la fin de leur essai.

Location Longue Durée (LLD)

La LLD est une location longue durée simple. Le véhicule doit être rendu à la fin de la période de leasing, sans possibilité d’achat. Vous repartez donc obligatoirement sur un nouveau contrat avec une nouvelle voiture. À chaque nouveau contrat, il faut apporter généralement un premier loyer, dont le montant varie en fonction du véhicule. L’opération est financièrement plus intéressante pour les entreprises que pour les particuliers.

La règle numéro un du leasing automobile: comparer les offres

Avant de souscrire à une offre de leasing, la première étape consiste à comparer les loyers mensuels versés dans le cadre de la LOA ou de la LLD aux mensualités d’un crédit auto. Les simulateurs de type MeilleurTaux ou LeLynx vous permettent d’évaluer avec précision vos mensualités futures et le coût total de votre crédit. En parallèle, les concessionnaires proposent aussi des simulateurs de leasing auto. Vous pouvez alors savoir quel est votre apport initial nécessaire et connaître les mensualités prévues. Plus l’apport initial est important, moins la somme mensuelle à verser est importante. Certains concessionnaires proposent du leasing sans apport.

À savoir Dans le cas d’un crédit auto, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat doit être prise en compte. En effet, quand le véhicule vous appartient, vous pouvez le revendre. Vous récupérez des fonds pouvant être destinés à l’acquisition d’un nouveau véhicule.

Mesurer les services inclus dans le leasing

L’un des principaux avantages du leasing (en particulier de la LLD), réside dans les services inclus dans le contrat:

Dépannage,

Réparation du véhicule,

Remplacement en cas de pépin.

Ces services sont inclus mais payants. Toutefois, cet accompagnement permet d’avoir une visibilité sur les dépenses futures liées au véhicule. C’est un des grands avantages par rapport à l’achat, puisque l’entretien représente une inconnue financière importante.

Le leasing implique des frais de remise en état lorsque vous rendez le véhicule

Un conducteur financièrement prévoyant prend toujours soin de son véhicule. Cependant, certaines erreurs se payent cher dans le cadre d’un leasing. C’est le cas pour les frais de remise en état. Ils correspondent aux frais nécessaires pour remettre le véhicule dans l‘état dans lequel il vous a été livré lors de la signature du contrat de leasing. Cela inclut les réparations des dommages atteignant la carrosserie ou l’intérieur du véhicule et le remplacement des pièces d’usure hors d’usage. Ces frais peuvent être élevés et alourdir lourdement l’opération financière.

Des frais supplémentaires peuvent aussi être appliqués en cas d’usure ou de kilométrage excessif. En leasing, vous louez le véhicule pour une distance déterminée à l’avance et calculée annuellement (10.000 km, 20.000 km ou plus…). Respectez votre forfait kilométrique en simulant avant la location la distance que vous allez parcourir chaque année.

Le leasing automobile: plus intéressant pour les revenus aisés?

Il y a encore quelques années, le leasing était souvent considéré comme un mode de financement réservé aux foyers les plus aisés. Cependant, la baisse du ticket d’entrée par les concessionnaires et surtout l’arrivée du leasing social ont changé la donne. Depuis le début de l’année, le nouveau dispositif du gouvernement permet aux ménages modestes de troquer leur automobile thermique pour une électrique en location subventionnée par l’État. Cette mesure, encadrée et restrictive, donne accès à des loyers bien inférieurs à ceux du marché. Ainsi, il est possible d’être au volant d’une voiture électrique neuve pour moins de 150 euros par mois. L’initiative permet ainsi à des familles:

D’avoir accès à un véhicule neuf,

Sans être obligées de s’endetter via un crédit classique,

De faire des économies importantes sur la consommation grâce à l’électrique.

Crédit auto ou leasing auto: que choisir?

Il n’existe pas de réponse automatique à cette question. Vous devez surtout prendre en compte votre profil de conducteur et comparer attentivement les avantages de chaque méthode de financement. Cela dit, il y a deux cas où la réponse est plus claire:

Si vous êtes un petit rouleur (moins de 10.000 km par an), le leasing est financièrement moins intéressant que le crédit auto. Les frais liés à l’utilisation du véhicule sont moins importants. Ils rendent les loyers du leasing et l’apport initial inutilement élevés.

Si vous roulez beaucoup, la prise en compte des frais d’entretien peut alléger le coût total d’utilisation du véhicule, à condition de respecter votre forfait kilométrique.