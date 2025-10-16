Quel est le coût moyen des obsèques et comment le réduire ? / iStock.com - MarkPiovesan

Obsèques : quels frais incompressibles, quels coûts moyens ?

Une étude du groupement d’entreprises Silver Alliance, publiée fin 2024, indique que le coût moyen des obsèques s’élève en 2025 en France, à 4 730 €. Une inhumation, est-il précisé, représente un budget moyen de 5 044 €, contre 4 434 € pour une crémation. Cette étude met également en lumière des disparités régionales : décéder en Normandie, en Île-de-France ou en Pays de la Loire coûtera plus cher qu’en Occitanie, région PACA, ou Nouvelle-Aquitaine. Certains de ces frais sont incompressibles car imposés par la législation françaises, à savoir : Le cercueil, doit contenir des poignées, être biodégradable, étanche, et scellé (entre 200 € et 3 000 € selon le matériau et le type d’obsèques : inhumation ou crémation), Une plaque d’identification doit être fixée sur le cercueil pour identifier le défunt (environ 35 €), La taxe d’inhumation (ou redevance de crémation), varie selon les communes (entre 100 et 500 €), L’ouverture ou la fondation du caveau sont obligatoires pour l’inhumation. Leur coût varie selon les travaux, Enfin, les frais de concession sont inévitables si le défunt est inhumé et ne dispose pas déjà d’une concession familiale (en cas de crémation, les cendres sont conservées dans un columbarium, jardin du souvenir ou remises aux proches). Les concessions sont délivrées par la mairie, et le tarif est fixé par arrêté municipal.

Frais optionnels, pistes d’économies

D’autres frais sont optionnels, mais quasi inévitables (un transport longue distance, par exemple), ou fortement conseillés par les pompes funèbres. Le maître de cérémonie est ainsi souvent présent, afin de coordonner les étapes de la cérémonie et gérer les formalités (100 à 500 €). Tout comme les porteurs, requis pour assurer le transport du cercueil (300 à 600 €). Fleurs, faire-part, marbrerie, soins de conservation, etc., sont autant de coûts annexes grevant le budget...Il existe cependant différents moyens de limiter les dépenses sans compromettre la dignité de la cérémonie. Premièrement, en comparant le devis, que toute entreprise de pompes funèbres est tenue de fournir. La souscription d’un contrat d’assurance obsèques permet, pour sa part, d’anticiper et de permettre à ses proches de bénéficier du versement d’un capital ou de la fourniture de prestations. Enfin, prendre le temps de vérifier les aides financières disponibles peut également être judicieux. Certaines caisses de retraite, mutuelles ou collectivités locales en proposent. Le capital décès de la Sécurité sociale peut également être mobilisé sous conditions.