Quel est l’intérêt d’avoir un compte joint quand on est en couple ?

Pour sécuriser l’argent destiné à leurs dépenses, certains couples optent pour un compte joint. Quel est l’intérêt d’un tel compte ?

Mariage, voyage, création d’entreprise, anniversaire de rencontre, projet immobilier ou accouchement sont autant de projets de couple qui nécessitent des ressources financières souvent gardées dans un compte bancaire. Si divers types de comptes bancaires existent, courant, indivis, épargne, individuel ou joint, des couples non mariés optent parfois pour le compte joint . Pour quelle raison ? Quels sont les avantages des comptes joints ?

Quelle est l’importance d’un compte joint pour les couples ?

Pourquoi choisir un compte joint quand on est en couple ?

Le compte joint offre de nombreux avantages. En effet, il offre la possibilité de gérer les dépenses communes plus facilement. Le compte joint permet également d’ impliquer les deux conjoints dans la gestion des finances tout en permettant un suivi efficace des dépenses . De plus, ouvrir un tel compte permet de payer plus rapidement les factures du couple et de faciliter l’épargne des revenus du couple . Par ailleurs, certaines institutions financières pourraient demander à des couples désireux de devenir propriétaires un compte joint.

Quelle est la différence entre un compte joint et un compte commun ?

Qu’entend-on par compte joint et quelles en sont les déclinaisons ?

Un compte joint est un compte bancaire destiné à gérer les dépenses communes et ouvert par deux personnes ou plus appelées cotitulaires. Divers types de comptes peuvent être ouverts sous forme jointe tels que le Livret d’épargne bancaire , les comptes titres, courant et à terme. Toutefois, les comptes d’épargne réglementée ne peuvent être uniquement que des comptes individuels, souligne Capital. Il s’agit notamment du plan d’épargne logement, du livret développement durable, des plans d’épargne en actions, du compte d’épargne logement, du livret A et du livret d’épargne populaire qui a connu en août dernier la baisse de son taux.

Comment fonctionne un compte joint ?

Un compte joint est similaire à un compte chèque traditionnel à la différence qu’il est géré par deux personnes ou plus avec ou sans lien de parenté. Par ailleurs, chaque détenteur ou cotitulaire du compte joint possède les mêmes droits. Ils ont de ce fait la possibilité de retirer ou de déposer de l’argent du compte en toute liberté ou de procéder à d’autres transactions financières sans avoir besoin de l’autorisation des autres cotitulaires. Toutefois, il est possible de mettre en place un mécanisme de protection qui consiste à exiger deux signatures pour des retraits ou des chèques.

Qui est titulaire d’un compte joint ?

L’ouverture d’un compte joint n’est possible qu’à deux personnes ou plus. Elle doit se faire en présence de tous les cotitulaires soumis à la signature d’une convention de compte de dépôt . Le choix d’une adresse commune destinée à recevoir le courrier de la banque est également requis. En outre, des pièces d’identité des cotitulaires notamment le passeport, la carte nationale d’identité, le permis de conduire ou la carte de séjour UE doivent être fournies à la banque. Par ailleurs, le cotitulaire doit être majeur et justifié d’un avis d’imposition, d’une attestation de domicile, d’une facture d’eau ou d’électricité et d’une quittance de loyer . Bien sûr, avant d’ouvrir un compte joint, il convient de savoir comment bien l’utiliser.

Comment fermer un compte joint ?

La fermeture d’un compte joint se fait à l’initiative des cotitulaires ou à celle de la banque dont les frais et les virements sont soumis à une nouvelle réglementation. Toutefois, toute fermeture à l’initiative de la banque est soumise au respect d’un préavis de deux mois. À l’inverse, la fermeture du compte à l’initiative des cotitulaires doit se faire à la demande de tous détenteurs. Cependant, si l’un des détenteurs s’oppose à la fermeture du compte, celui-ci peut être transformé en un compte bancaire indivis.