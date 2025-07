Argent : découvrez cette méthode insoupçonnée pour économiser près de 1500 € en une année

Shutterstock

Une méthode simple qui consiste à mettre de côté une petite somme d'argent par jour séduit le Net.

Gérer un peu mieux son budget est l’une des décisions les plus communes prises dans les périodes de bonnes résolutions (nouvel an et rentrée) ; et sachez qu’il existe une technique facile pour atteindre cet objectif. Révélée par le site Apartment Therapy , l’astuce n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux séduisant au passage de nombreux internautes. Le « challenge des 365 jours » comme il est appelé n’a rien de bien compliqué : il suffit de mettre de côté une petite somme chaque jour de l’année, qui croît au fur et à mesure que l’on approche de la fin de semaine. Ainsi, on place 1€ le lundi, 2€ le mardi, 3€ le mercredi et ainsi de suite jusqu’au dimanche, où ce sont 7€ qui seront mis de côté.

Un geste simple qui n’implique pas de se priver

L’opération est à répéter chaque semaine, on recommence à 1€ le lundi qui suit, à 2€ le mardi, etc. L’astuce permet d’économiser 28 € chaque semaine, ce qui représente pas moins de…1 456 € à l’année ! Bluffant, non ? On a trouvé le moyen parfait de garder ses finances au top sans pour autant se priver ou faire des efforts considérables. Bien sûr, le challenge demande une certaine assiduité : il ne faut pas craquer en cours de route et s’offrir ce sac de créateur qui nous fait de l’œil depuis un moment avec la somme amassée. On trouve que c’est l’idée parfaite pour ceux qui ont les poches un poil percées … Allez, on peut au moins essayer !