Livret A : voici la méthode infaillible pour ne pas perdre d’argent lors d’un virement

Shutterstock

Produit d’épargne plébiscité par des millions de Français, le livret A offre de nombreux avantages aux épargnants. Saviez-vous qu’il est possible d’effectuer un virement de votre livret vers un autre compte sans perdre de l’argent ? Découvrez comment.

Le livret A est un produit d’épargne réglementé comme le LDDS ou le LEP, ce qui en fait un placement fiable et sécurisé pour votre épargne . En effet, ce placement offre des avantages intéressants pour les 58 millions d’épargnants qui ont reçu une bonne nouvelle le mois dernier concernant leurs investissements. Pour une meilleure rémunération de vos liquidités et une protection contre la hausse, ce livret est incontournable. Cependant, les virements de livrets à compte génèrent des frais parfois élevés et pour éviter de perdre de l’argent lors de cette transaction, voici une méthode infaillible.

Livret A : les conseils à appliquer pour économiser de l’argent

La règle des quinzaines

Tous les descriptifs des livrets affichent la mention intérêts calculés par quinzaine . Vous devez y accorder une attention particulière pour éviter de perdre de l’argent à contre-sens. Il est important de rappeler que chaque opération de dépôt ou de retrait sur un livret d’épargne possède deux dates : la date de l’opération et la date de valeur, c’est-à-dire la période à laquelle le montant déposé ou retiré commence à générer des intérêts . Avec ce système, deux dates valeur sont à mémoriser : le 1ᵉʳ et le 16 du mois. De manière explicite, les gains sont calculés au plus tard le 16 pour les versements réalisés entre le 1ᵉʳ et le 15 du mois.

Cette technique est-elle favorable ?

La règle des quinzaines est peu favorable pour les épargnants. Dans certains pays, la date de valeur correspond à la date de la transaction, les gains produits sont calculés au jour le jour et déposés à la fin du mois. Mais en France, ce n’est pas le cas puisque la règle et le versement des intérêts s’appliquent une fois par an à tous les produits réglementés, spécifiquement aux livrets. La conséquence est que chaque virement effectué entre deux livrets entraîne une perte d’argent , surtout si les livrets sont dans le même établissement financier. En effet, la loi interdit les transferts directs entre deux livrets et l’argent doit transiter par un compte courant. Par ailleurs, beaucoup de personnes commettent l’erreur de garder trop d’argent sur leur compte courant, chose déconseillée.

La parade infaillible pour économiser de l’argent

Pour limiter les pertes d’argent en cas de virement d’un livret vers un compte courant, puiser dans votre épargne pour alimenter le compte et évitez le découvert ainsi que les frais qui l’accompagnent. Rappelons que cette astuce fonctionne uniquement si le solde de votre compte courant approche de zéro ou que vous attendez un important virement.

Maximisez vos chances

Vous pouvez aussi décaler d’un ou deux jours le virement pour ne pas perdre de l’argent. Dans ce cas, effectuez des retraits après le 15 ou le 30. Pour un livret A rémunéré à 3% par exemple, vous économiserez 1,50 € sur un retrait de 1 000 €. Si la prochaine baisse du taux du livret A vous inquiète et que vous envisagez de placer votre argent dans d’autres placements, il serait intéressant d’explorer toutes les options possibles.

Comment maximiser vos fonds sur le livret A ?

En appliquant l’astuce dévoilée, vos placements pourront générer quelques dizaines d’euros supplémentaires. Cela peut paraître insignifiant par mois, mais en une année, vous aurez économisé une somme légèrement considérable. N’oubliez surtout pas de respecter les jours de dépôts et de retraits pour maximiser vos placements.

Des comptes rémunérés

Si vous souhaitez de la souplesse dans la gestion de votre épargne, sachez que certains acteurs du marché français proposent des comptes rémunérés au jour le jour. Ce système de rémunération génère le versement d’ intérêts mensuels . Notez qu’il est possible d’atteindre la même rémunération qu’avec un livret A.