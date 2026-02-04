Pourquoi le montant versé par la CAF le 5 février va-t-il peut-être changer ?

information fournie par Moneyvox • 04/02/2026 à 08:09

Le jeudi 5 février, certains allocataires de la CAF pourraient avoir une bonne ou une mauvaise surprise. En cause ? La prise en compte des ressources des bénéficiaires de 2024, et non plus de celles de 2023.

Jusqu'à présent, pour un certain nombre d'aides proposées par la Caisse d'allocations familiales (CAF), étaient prises en compte les ressources 2023 des allocataires. Désormais, ce sont les revenus perçus en 2024 qui comptent. Un changement qui n'est pas sans conséquences puisque certains bénéficiaires des aides sociales de la CAF pourraient voir le montant de leur versement baisser ou augmenter dès le jeudi 5 février prochain.

Les ressources des bénéficiaires de la CAF actualisées sur la base de l'année N-2 à partir du 5 février

Prime d'activité , aides au logement, allocations familiales… chaque mois, la CAF verse un certain nombre d'aides à ses allocataires. Une somme d'argent qui, dans la plupart des cas, ne varie pas, ou peu, d'un mois à l'autre. Cependant, le montant du prochain versement, prévu le jeudi 5 février, pourrait augmenter ou baisser pour de nombreux bénéficiaires. Et pour cause : la CAF ne va plus tenir compte des ressources 2023, mais des ressources 2024.

En effet, chaque année, la CAF met à jour le montant versé au titre des différentes aides sociales qu'elle propose sur la base des ressources de l'année N-2. En 2025, étaient donc prises en compte les ressources 2023. Et à compter de ce mois de février 2026, la Caisse d'allocations familiales va prendre en compte les revenus perçus en 2024 par ses allocataires, ce qui pourrait entraîner une hausse ou une baisse du montant des aides sociales versées à certains d'entre eux.

Nouvel emploi, augmentation de salaire, passage d'un temps partiel à un temps plein… vos ressources ont augmenté entre 2023 et 2024 ? Dans ce cas, le montant du versement réalisé le 5 février par la CAF pourrait baisser. En cas de dépassement des plafonds de ressources, vous pourriez même ne plus avoir droit à certaines aides. À l'inverse, une diminution de votre niveau de vie pourrait vous permettre de recevoir une somme d'argent plus importante de la part de la CAF chaque mois.

Une actualisation des ressources qui peut vous permettre de toucher de nouvelles aides de la CAF

Perte d'emploi, maladie longue durée, séparation… vos revenus ont baissé entre 2023 et 2024 ? Vous pourriez non seulement obtenir un versement plus important le 5 février prochain, mais également être éligible à de nouvelles aides. "La prise en compte de nouveaux plafonds de ressources est une bonne occasion de faire une simulation et de découvrir que vous avez peut-être droit à certaines aides" souligne le Caisse d'allocations familiales à ce sujet.

En principe, l'actualisation des ressources par la CAF ne nécessite pas d'intervention manuelle. En effet, "la CAF récupère auprès des impôts vos ressources de l'année N-2 (2024) pour le renouvellement de vos droits ou le calcul de vos nouveaux droits", explique le site internet de la CAF. Dans certaines hypothèses, il peut néanmoins être nécessaire de faire soi-même sa déclaration de revenus. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre compte CAF, à la rubrique "Mes ressources".

En principe, les allocataires qui doivent déclarer manuellement leurs ressources 2024 ont été prévenus par la Caisse d'allocations familiales par l'intermédiaire d'un e-mail ou d'un SMS. Pour simuler les droits à de nouvelles aides, les allocataires de la CAF peuvent également se rendre dans la rubrique "Mes démarches". De quoi, peut-être, pouvoir prétendre au versement du RSA, de la prime d'activité ou encore d'une aide au logement.