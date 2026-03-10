Pourquoi Alain-Fabien Delon suspend finalement sa demande d’annulation du testament de son père

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/03/2026 à 16:23

Alain-Fabien Delon a finalement décidé de suspendre sa demande d’annulation du testament de son père en France. Illustration. (Tama66 /Pixabay )

Alain-Fabien Delon, fils cadet du célèbre acteur Alain Delon, conteste plusieurs décisions prises par son père au cours des dernières années de sa vie. Or, lundi 9 mars 2026, juste avant une audience technique au tribunal judiciaire de Paris, il a décidé de se retirer de la procédure qu’il avait lancée en France, révèle RTL .

Pourquoi ce désistement ?

Alain-Fabien Delon avait en effet saisi la justice française en septembre 2025 afin de faire annuler le dernier testament signé par son père, disparu en août 2024. Dans cette action, il mettait en cause sa sœur Anouchka Delon, son demi-frère Anthony Delon, ainsi que les trois personnes chargées d’exécuter les dernières volontés de l’acteur.

Son retrait s’inscrit dans une stratégie judiciaire visant à privilégier une autre action actuellement menée en Suisse, expliquent nos confrères. Alain-Fabien Delon y demande la suspension de l’application du testament rédigé en 2022. Il conserve toutefois la possibilité de saisir à nouveau les tribunaux français en fonction de l’évolution du contentieux en Suisse.

Un héritage déséquilibré selon lui

Au cœur du litige figure la répartition de l’héritage, jugée déséquilibrée par le fils cadet âgé de 31 ans. Celui-ci estime que certaines dispositions du testament de 2022 favorisent sa sœur Anouchka, alors que l’état de santé de son père aurait pu altérer son discernement après un AVC survenu en 2019.

Alain Fabien Delon ne remet pas en cause un premier testament établi en 2015. En revanche, il conteste les dispositions prises plus tard par l’acteur, notamment la donation de 51 % des parts de la société qui exploite la marque Alain Delon au profit d’Anouchka. Avant d’engager ces démarches judiciaires, Alain Fabien Delon avait proposé un règlement amiable.