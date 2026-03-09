Le gazole dépasse 2 euros le litre dans l'Hexagone

Station-service à Montpellier, dans l'Hérault, le 9 mars 2026. ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le gazole a dépassé lundi la barre symbolique des 2 euros le litre dans l'Hexagone, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base des données de quelque 9.400 stations-service transmises au gouvernement, un seuil inédit depuis l'été 2022.

Depuis le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, le gazole, carburant routier le plus consommé dans le pays, a pris 28 centimes au litre en France hexagonale, soit un bond de 16%.

Sur quelque 9.400 stations-service qui ont récemment transmis à un site gouvernemental l'évolution de leurs prix, la moyenne du litre de gazole était lundi vers 17H00 de 2,001 euros le litre.

Le litre de l'essence la plus consommée par les Français, le SP95-E10, a de son côté pris 11 centimes depuis le 27 février. Il se vend vers 17H00 à 1,833 euro le litre en moyenne, selon les derniers prix transmis par 7.449 stations.

Devant cette situation qui touche les automobilistes directement au portefeuille, le gouvernement a pour l'instant écarté l'idée de nouvelles aides à l'achat de carburant.

"Aujourd'hui il est trop tôt pour en parler. Je le redis, nous étudions tous les scénarios", a déclaré lundi matin sur RTL la ministre déléguée à l'Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Mercredi, elle avait tenu la même ligne, tout en jugeant "précipitée" la proposition de la cheffe des députés Rassemblement national (RN) Marine Le Pen de baisser des taxes sur les carburants pour compenser les hausses.

Mme Bregeon a, elle, mis en avant les 500 contrôles prévus entre lundi et mercredi dans les stations-service, annoncés dimanche par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Ces contrôles permettront notamment de vérifier que les prix déclarés sur la plateforme prix-carburants.gouv.fr" par les quelque 10.000 stations-service françaises "sont fidèles à ceux trouvés à la pompe par le consommateur (et) de vérifier le respect de la réglementation en termes d'affichage des prix", a précisé Bercy lundi.

Depuis 2006, les stations-service doivent communiquer tout changement de prix à prix-carburants.gouv.fr, qui publie ensuite les données en libre-accès.

La moyenne retenue par l'AFP exclut les quelques stations-services qui n'ont pas actualisé au moins une fois les prix du gazole à la pompe depuis le 1er janvier.

Pour les autres stations-service, le dernier prix transmis est pris en compte.

Le service de covoiturage Blablacar a indiqué lundi à l'AFP avoir vu une hausse de 50% des inscrits sur la plateforme depuis 7 jours, et de 20% des places proposées par les conducteurs, attribuée à la "flambée des prix à la pompe."