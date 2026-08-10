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Peut-on être verbalisé pour une panne d’essence sur une autoroute ?
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information fournie par Boursorama avec LabSense 10/08/2026 à 08:30
La panne d’essence, c’est toujours la guigne. Mais lorsqu’elle survient sur l’autoroute, elle prend une autre dimension : stress, danger... Et une question qui revient systématiquement chez les automobilistes : peut-on être sanctionné pour une panne sèche ? En France, la réponse est clairement oui. La loi considère qu’un conducteur doit anticiper son autonomie et éviter toute situation dangereuse. Résultat : tomber en panne d’essence sur l’autoroute n’est pas considéré comme un imprévu, mais comme une négligence. Alors, que dit exactement le Code de la route ? Quelles sanctions sont possibles ? Et comment les forces de l’ordre évaluent-elles ces situations ? Décryptage d’une règle souvent méconnue.

Peut-on être verbalisé pour une panne d’essence sur une autoroute ? / iStock.com - joshuaraineyphotography

Peut-on être verbalisé pour une panne d’essence sur une autoroute ? / iStock.com - joshuaraineyphotography

Une panne sèche n’est pas un “accident”

Sur les autoroutes françaises, l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue : accident, malaise, avarie mécanique soudaine. La panne d’essence, elle, n’entre pas dans cette catégorie. Le Code de la route rappelle que le conducteur doit s’assurer du bon fonctionnement de son véhicule avant de prendre la route et être en mesure d’exécuter les manœuvres nécessaires. Autrement dit : surveiller sa jauge fait partie des obligations de base. C’est pour cette raison que les forces de l’ordre peuvent considérer une panne sèche comme un arrêt illégal. Non pas parce que le véhicule est immobilisé, mais parce que la situation aurait pu être évitée.

Quelles sanctions encourues ?

Tomber en panne d’essence sur autoroute expose le conducteur à une contravention de 4ᵉ classe. L’amende peut atteindre 135 € - avec possibilité de majoration - et s’accompagner d’un retrait de points si l’arrêt est considéré comme dangereux. À cela s’ajoutent les frais de dépannage : sur autoroute, seul un dépanneur agréé peut intervenir, et les tarifs, s’ils sont réglementés, restent tout de même obligatoires... et plutôt élevés. Dans la pratique, les forces de l’ordre évaluent la situation au cas par cas. Un conducteur de bonne foi, qui a tenté de rejoindre une station ou qui se retrouve dans un contexte exceptionnel (pénurie, station fermée, erreur d’affichage), peut bénéficier d’indulgence. À l’inverse, une panne sèche due à une négligence manifeste peut être sanctionnée sans hésitation.

Sécurité first !

Au-delà de la sanction, la philosophie de la loi est limpide : protéger les usagers de l’autoroute. Un véhicule immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence représente un danger majeur, pour le conducteur comme pour les autres. Les chiffres le rappellent : selon la Sécurité routière, près d’un accident mortel sur dix qui survient sur autoroute implique un véhicule arrêté sur la BAU, et plusieurs dizaines de collisions surviennent chaque année à cause d’un arrêt imprévu. Dans ce contexte, la panne d’essence n’est pas un simple oubli : c’est une situation évitable qui expose tout le monde. La réglementation cherche donc à prévenir ces risques en rappelant que la vigilance sur l’autonomie du véhicule fait partie intégrante de la sécurité routière. Sur autoroute, anticiper son plein n’est pas une option : c’est une question de responsabilité… et parfois de survie.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
1 commentaire
  • 09:37

    exact, mais qui vérifie ses pneus avant de partir ? De plus, les auto école n'enseignent rien de pratique. Il ne faut donc pas être surpris des négligences de certains qui n'ont rien dans la tête.

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