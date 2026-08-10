information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/08/2026 à 08:30

Peut-on être verbalisé pour une panne d’essence sur une autoroute ? / iStock.com - joshuaraineyphotography

Une panne sèche n’est pas un “accident”

Sur les autoroutes françaises, l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue : accident, malaise, avarie mécanique soudaine. La panne d’essence, elle, n’entre pas dans cette catégorie. Le Code de la route rappelle que le conducteur doit s’assurer du bon fonctionnement de son véhicule avant de prendre la route et être en mesure d’exécuter les manœuvres nécessaires. Autrement dit : surveiller sa jauge fait partie des obligations de base. C’est pour cette raison que les forces de l’ordre peuvent considérer une panne sèche comme un arrêt illégal. Non pas parce que le véhicule est immobilisé, mais parce que la situation aurait pu être évitée.

Quelles sanctions encourues ?

Tomber en panne d’essence sur autoroute expose le conducteur à une contravention de 4ᵉ classe. L’amende peut atteindre 135 € - avec possibilité de majoration - et s’accompagner d’un retrait de points si l’arrêt est considéré comme dangereux. À cela s’ajoutent les frais de dépannage : sur autoroute, seul un dépanneur agréé peut intervenir, et les tarifs, s’ils sont réglementés, restent tout de même obligatoires... et plutôt élevés. Dans la pratique, les forces de l’ordre évaluent la situation au cas par cas. Un conducteur de bonne foi, qui a tenté de rejoindre une station ou qui se retrouve dans un contexte exceptionnel (pénurie, station fermée, erreur d’affichage), peut bénéficier d’indulgence. À l’inverse, une panne sèche due à une négligence manifeste peut être sanctionnée sans hésitation.

Sécurité first !

Au-delà de la sanction, la philosophie de la loi est limpide : protéger les usagers de l’autoroute. Un véhicule immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence représente un danger majeur, pour le conducteur comme pour les autres. Les chiffres le rappellent : selon la Sécurité routière, près d’un accident mortel sur dix qui survient sur autoroute implique un véhicule arrêté sur la BAU, et plusieurs dizaines de collisions surviennent chaque année à cause d’un arrêt imprévu. Dans ce contexte, la panne d’essence n’est pas un simple oubli : c’est une situation évitable qui expose tout le monde. La réglementation cherche donc à prévenir ces risques en rappelant que la vigilance sur l’autonomie du véhicule fait partie intégrante de la sécurité routière. Sur autoroute, anticiper son plein n’est pas une option : c’est une question de responsabilité… et parfois de survie.