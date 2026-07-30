Payer à l’étranger sans mauvaises surprises : les vérifications à faire avant de partir

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 30/07/2026 à 16:08

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Carte refusée, plafond atteint, frais inattendus… À l’étranger, certaines vérifications simples permettent de partir avec davantage de sérénité.

À l’étranger, une carte bancaire refusée, un plafond dépassé ou une conversion défavorable peut rapidement compliquer le séjour. Quelques jours avant le départ, il est donc utile de vérifier la date d’expiration de sa carte, son activation pour les opérations internationales et les réseaux de paiement acceptés dans le pays visité. Certaines banques recommandent également de signaler sa destination afin qu’une dépense inhabituelle ne soit pas considérée comme frauduleuse. Prévoir une seconde carte, conservée séparément, apporte enfin une solution de secours en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement.

Des plafonds à adapter au budget du séjour

Les plafonds méritent une attention particulière, car ils ne correspondent pas toujours à une limite mensuelle fixe. Ils peuvent être calculés sur sept jours glissants pour les retraits et sur trente jours glissants pour les paiements. Les réservations réglées avant le voyage, comme l’hôtel, les billets ou la location de voiture, peuvent donc avoir déjà consommé une partie du montant disponible. Lorsque le budget du séjour l’exige, il est généralement possible de demander une augmentation temporaire depuis l’application bancaire ou l’espace client. Il faudra toutefois éviter de relever inutilement ces limites, qui constituent aussi une protection contre la fraude.

Autre point à contrôler avant de réserver un véhicule : la mention portée sur la carte. Une carte à débit immédiat ou différé peut afficher la catégorie « débit », tandis que certains loueurs étrangers exigent une carte portant la mention « crédit » pour bloquer la caution. Cette pratique est notamment fréquente aux États-Unis, mais elle peut également se rencontrer dans d’autres destinations. Les règles variant selon les agences, mieux vaut consulter précisément les conditions du loueur et vérifier le montant de la préautorisation. Celle-ci peut immobiliser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros, et réduire temporairement le plafond disponible pour les autres dépenses.

Paiements et retraits : des frais qui varient selon la destination

Le coût des paiements dépend ensuite de la destination et de la tarification de la banque. Dans la zone euro, une opération par carte doit être facturée dans les mêmes conditions qu’une opération équivalente réalisée en France. Hors zone euro, des frais fixes, une commission proportionnelle ou des frais de change peuvent s’ajouter . Chez BoursoBank, les paiements par carte sont gratuits et illimités en euros, en francs CFP et dans les autres devises avec les cartes Welcome, Ultim et Metal. Les conditions sont différentes pour les retraits en devises : Welcome en inclut un gratuit par mois, Ultim trois, puis une commission de 1,69 % s’applique, tandis que l’offre Metal permet des retraits gratuits et illimités.

Même lorsque la banque ne facture pas l’opération, le distributeur local peut prélever ses propres frais. Ceux-ci doivent normalement être affichés avant la validation du retrait. Il est donc préférable d’utiliser un distributeur rattaché à un établissement bancaire reconnu et d’éviter de multiplier les petites opérations. Lors d’un paiement ou d’un retrait , le terminal peut aussi proposer de convertir immédiatement la somme en euros. Cette conversion dynamique, appelée DCC, repose sur un taux choisi par l’opérateur du terminal, souvent moins avantageux. Sélectionner la monnaie locale permet généralement de laisser le réseau bancaire effectuer la conversion selon ses propres conditions.

Les bons réflexes pour protéger sa carte et son séjour

Il convient également de vérifier les assurances et les services associés à la carte. Selon l’offre détenue, ils peuvent couvrir l’annulation ou l’interruption du voyage, les frais médicaux, le rapatriement, les retards de transport, les bagages ou certains incidents liés à une location de voiture. Les conditions d’activation ne sont toutefois pas identiques : les garanties d’assurance supposent souvent que le voyage ait été payé avec la carte, tandis que certains services d’assistance sont liés à sa simple détention. Les plafonds d’indemnisation, les franchises, les exclusions et la durée maximale du séjour doivent donc être consultés avant le départ. L’offre Metal de BoursoBank comprend notamment des protections et garanties renforcées, ainsi que des services destinés aux voyageurs.

Enfin, mieux vaut anticiper la conduite à tenir en cas de problème. Le numéro permettant de faire opposition doit rester accessible ailleurs que dans le portefeuille, tout comme les coordonnées de l’assistance. Depuis une application bancaire, il est parfois possible de verrouiller temporairement la carte, de désactiver certaines catégories de paiements ou de suivre les opérations en temps réel. Une petite somme en espèces reste utile lorsque la carte n’est pas acceptée, mais il est déconseillé de transporter l’ensemble de son budget en liquide. Au retour, consulter attentivement ses relevés permet de repérer rapidement une opération inconnue et de la signaler sans attendre.