information fournie par Boursorama avec LabSense • 30/07/2026 à 08:30

Carte bancaire : comment ne plus jamais oublier votre code secret ? / iStock.com - nicoletaionescu

Transformer votre code en quelque chose qui a du sens

La première erreur, c’est de considérer votre code comme une suite abstraite de chiffres. Le secret, c’est de lui donner du relief. L’associer à un repère personnel ou un événement marquant fonctionne très bien : un anniversaire légèrement modifié, une année importante, le numéro de votre arrêt de bus préféré, la date d’un concert...L’idée n’est pas de choisir une date évidente (type 1978 si vous êtes né en 1978), mais de créer un lien mental suffisamment fort pour que votre cerveau retrouve automatiquement la combinaison. Autre méthode : les techniques de mémorisation. Elles consistent à transformer les chiffres en images, en sons ou en associations. Par exemple, 3-1-9-7 peut devenir une mini-phrase, un acronyme ou une suite de mots. Plus votre code devient concret, plus il s’ancre durablement. Enfin, la répétition régulière reste un classique qui fonctionne : se remémorer mentalement son code de temps en temps, sans le noter, suffit à le fixer.

Les fausses bonnes idées

Certaines mauvaises habitudes sont à bannir absolument. Noter son code sur un papier, dans un carnet ou dans son téléphone en fait partie : en cas de perte ou de vol, vous offrez un accès direct à votre compte. Autre piège : choisir un code trop simple ou trop prévisible. Les combinaisons du type 1234, 0000, ou les dates de naissance complètes sont les premières testées par les fraudeurs. Votre code doit rester personnel, non évident et jamais partagé, même avec un proche.

Que faire si votre mémoire vous trahit malgré tout ?

Les cerveaux les plus affûtés peuvent aussi bugger ! La première étape consiste alors à contacter votre banque pour vérifier votre identité et obtenir les instructions adaptées. Selon les établissements, vous pourrez demander la réédition du code ou l’envoi d’une nouvelle carte. En attendant, plusieurs solutions permettent de continuer à payer : sans contact, paiement mobile (Apple Pay, Google Pay), ou carte virtuelle. Ces options ne nécessitent pas la saisie du code et restent très sécurisées. Profitez-en pour renforcer vos habitudes : surveiller vos opérations, ajuster vos plafonds, et surtout mettre en place une méthode de mémorisation fiable pour éviter que l’histoire ne se répète.