information fournie par Boursorama avec LabSense • 12/06/2026 à 08:30

Partir à l’étranger : comment être correctement assuré pour vos vacances / iStock.com - Pla2na

Si vous louez un logement à l’étranger

Si vous avez décidé de louer un logement dans le pays où vous souhaitez séjourner, pensez à vérifier si vous devez souscrire un contrat d’assurance spécifique. Prenez contact avec votre compagnie d’assurance qui saura vous dire si votre contrat actuel suffit ou s’il en faut un autre. Notez que l’assurance responsabilité civile est en général incluse dans les clauses du contrat d’habitation.

Si vous conduisez à l’étranger

Lors de votre séjour à l’étranger, si vous conduisez votre propre voiture, votre contrat d’assurance couvre les dommages causés à d’autres personnes (assurance responsabilité civile). Il peut tout de même être utile de contacter votre assureur pour vérifier que votre contrat vous couvrira bien pendant vos vacances. Si vous louez un véhicule sur place, celui-ci est couvert par le contrat de l’entreprise de location.

Et si vous perdez vos bagages ?

Il arrive que des bagages soient perdus ou encore abîmés. Il est possible que ces problèmes soient couverts par votre assurance multirisques habitation. Des garanties peuvent aussi vous être proposées par le transporteur, par l’agence de voyage qui a organisé votre séjour et même par votre banque. Les transporteurs aériens sont, eux, obligés de mettre en place des indemnisations forfaitaires.

Qu’en est-il en cas de problèmes de santé ?

Si vous faites face à des problèmes de santé lors de votre voyage à l’étranger, leur prise en charge dépendra de votre destination : Europe ou hors Europe. Si votre destination se trouve dans l’EEE (Espace économique européen) ou qu’il s’agit de la Suisse, vous devez détenir la carte européenne d’assurance maladie. Si votre destination est autre, renseignez-vous auprès de votre organisme d’assurance maladie et de votre compagnie d’assurance. Divers services d’assistance à la personne sont généralement inclus dans les contrats multirisques habitation : rapatriement, admission à l’hôpital, billets pour un proche en cas d’hospitalisation et de rapatriement impossible…

N’oubliez pas la protection juridique…

Des litiges avec les agences de voyage et autres hôtels sont possibles. C’est pourquoi il est recommandé de prendre les devants en souscrivant une garantie protection juridique. Vérifiez auprès de votre banque si votre contrat de carte bancaire ne vous protège pas déjà.

Et la garantie annulation

Vous êtes malade ? Vous avez été victime d’un accident ? L’un de vos proches vient de décéder ? Diverses raisons peuvent malheureusement vous obliger à annuler votre voyage. C’est pourquoi, il est hautement recommandé de souscrire une garantie annulation auprès de l’agence de voyage. Lisez bien les conditions pour savoir exactement ce qui vous est proposé.

Assurance décès, invalidité…

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi souscrire des contrats d’assurance décès ou encore d’invalidité.

Notre conseil

Pour partir en voyage en toute sérénité, pensez à bien vous organiser en vous renseignant suffisamment tôt au sujet des diverses assurances et garanties nécessaires. Nous vous souhaitons un excellent voyage !