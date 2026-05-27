Ouverture du formulaire de demande d'aide pour les "grands rouleurs"

information fournie par AFP • 27/05/2026 à 09:46

Dans une station-service de Montélimar, dans la Drôme, le 8 mai 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Les travailleurs modestes "grands rouleurs" peuvent demander, avec l'ouverture mercredi du formulaire en ligne, l'indemnité de 100 euros mise en place par le gouvernement pour leur venir en aide face à la hausse des prix des carburants.

Le formulaire est disponible dans l'espace personnel des contribuables sur le site des impôts (impots.gouv.fr).

Ce dispositif avait été annoncé le 22 avril par le Premier ministre. Puis le gouvernement avait indiqué jeudi dernier que cette indemnité, prévue au départ de 50 euros, serait finalement de 100 euros.

Cette aide est destinée aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16.880 euros et qui effectuent chaque jour au moins 15 kilomètres pour aller travailler (30 kilomètres aller-retour) ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle (en incluant les trajets domicile-travail).

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé et le numéro de carte grise. Le demandeur devra également certifier qu'il remplit les conditions d'utilisation de distances parcourues. Il faut être domicilié fiscalement en France.

Cette mesure cible "trois millions de Français" et représente l'équivalent "de 0,20 euro par litre" en moyenne pendant six mois, avait précisé la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Elle avait assuré que les versements interviendraient "dans la foulée" des demandes, "quelques jours plus tard".

Selon le site service-public.gouv.fr, l'aide sera versée "dans un délai d’environ 10 jours" après la demande. Il ajoute que le formulaire sera disponible pendant deux mois.

Mme Bregeon avait signalé dimanche que 200.000 personnes s'étaient d'ores et déjà connectées sur le simulateur en ligne mis en place par le gouvernement pour vérifier si elles étaient éligibles à cette aide.

L'indemnité ne pourra être accordée qu'une seule fois pour un même véhicule, et chaque personne ne pourra bénéficier que d'une seule aide. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a assuré que des contrôles seraient effectués pour éviter les fraudes.

Autre dispositif susceptible d'alléger la facture du plein d'essence, le géant pétrogazier TotalEnergies a annoncé mercredi le maintien du plafonnement des prix à la pompe dans ses 3.300 stations-service pour le mois de juin à 1,99 euro/l pour l'essence et 2,25 euros/l pour le diesel.

Le groupe a également annoncé le renouvellement de son opération "prix unique", mise en place pour les ponts de mai, avec un abaissement à 2,09 euros du prix du litre de diesel, pour les weekends de la fête des mères (30 et 31 mai) et de la fête des pères (20 et 21 juin).

"Le fait qu'on ait une entreprise, qui a plutôt tendance à bénéficier de cette crise, qui redonne une partie de ses profits aux Françaises et aux Français, c'est bienvenu", a salué le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur BFMTV-RMC.

Interrogé sur la possibilité de demander le versement par TotalEnergies d'une contribution exceptionnelle pour renflouer les caisses de l'Etat, dans le cadre du budget pour 2027, le ministre a dit n'y être "pas opposé", tout en souhaitant "déposer un budget dans lequel il n'y aura pas de hausse d'impôts".