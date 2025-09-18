 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Médiation de la consommation : comment résoudre un différend sans passer par la justice
information fournie par Boursorama avec LabSense 18/09/2025 à 08:30

Chacun peut avoir recours gratuitement à un médiateur de la consommation pour résoudre un litige lié à l'achat d'un produit ou d'un service. Comment fonctionne cette alternative à l'action judiciaire ?

Médiation de la consommation : comment résoudre un différend sans passer par la justice / iStock.com - TheaDesign

Médiation de la consommation : comment résoudre un différend sans passer par la justice / iStock.com - TheaDesign

Un règlement extrajudiciaire des litiges

La médiation de la consommation a pour objectif de faciliter le règlement amiable des conflits entre consommateurs et professionnels. Instaurée en 2015, elle est obligatoire pour tous les litiges inférieurs à 5 000 € relatifs à un produit ou à un service proposé par un professionnel. Le principe est de permettre au consommateur de trouver un accord amiable pour résoudre un litige l'opposant à un professionnel (artisan, commerçant, profession libérale), par l'intervention d'un tiers, le médiateur de la consommation. Ce dispositif extrajudiciaire a été mis en place pour résoudre les litiges sans passer par les juridictions civiles. Il vise à faciliter l'accès des consommateurs à la justice, encourager la résolution amiable des litiges, réduire les délais et les coûts relatifs aux procédures judiciaires. Cette option souple permet d'éviter des actions souvent longues et onéreuses, et de désencombrer des tribunaux déjà fortement engorgés. Les professionnels sont tenus par la législation de respecter des obligations précises, en adhérant notamment à un organisme de médiation de la consommation. Le médiateur doit être référencé auprès de la CECMC (Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation), instance administrative indépendante qui veille à ce que les critères de compétence, d'impartialité et de transparence soient respectés par les médiateurs.

Les principes de base de la médiation

Seul le consommateur peut lancer une procédure de médiation, mais il reste libre d'y recourir ou non et il peut aussi faire le choix de porter l'affaire directement devant le tribunal. Il est également libre de refuser la solution proposée à l'issue de la médiation. Le professionnel doit, quant à lui, informer le consommateur du recours possible à un médiateur et préciser les conditions de saisine, la durée moyenne d'étude du dossier et la possibilité d'être assisté. Il doit également transmettre les coordonnées du médiateur dans ses CGV, sur son site internet, sur ses factures ou bons de commande, ou par le service client. Il doit également garantir un accès simple et gratuit au dispositif. Avant de saisir le médiateur, le consommateur doit d'abord envoyer une réclamation écrite au professionnel concerné par le litige (ou à son service client) par courrier, mail ou message sur son compte client. Cette première démarche est obligatoire pour que la médiation puisse être recevable. Le dossier de médiation peut ensuite être constitué, de préférence en ligne sur le site du médiateur de la consommation. Il devra comporter tous les justificatifs attestant de la demande (contrat d'achat du produit ou du service, copie de la réclamation). La demande doit être formulée dans un délai d'un an maximum après la date de la réclamation écrite auprès du professionnel (saisine irrecevable si le délai est dépassé). La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur, les frais étant entièrement à la charge du professionnel. En revanche, si les parties se font représenter par un avocat ou une association de consommateurs, ou si elles recourent aux conseils d'un expert, elles devront assumer le coût de ces démarches. Cette procédure spécifique exclut un certain nombre de litiges, notamment les conflits entre professionnels, les réclamations d'un consommateur après du service clientèle ou les négociations directes entre consommateur et professionnel… Elle ne peut pas non plus s'appliquer aux services de santé ni aux prestataires publics de l'enseignement supérieur.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des applications existent pour vous aider à supprimer vos abonnements superflus. ( crédit photo : Getty Images )
    Ces 4 outils accessibles aident les consommateurs à mieux gérer leur budget
    information fournie par Le Particulier pour Conso 18.09.2025 08:30 

    Streaming, cloud, salle de sport, livraison de repas: les abonnements s’accumulent et grignotent discrètement une petite partie de votre budget. Plusieurs centaines d’euros peuvent ainsi s’évaporer chaque année. Pour éviter ces dépenses inutiles, des applications ... Lire la suite

  • (Avez-vous testé ces 5 manières simples de booster la performance de votre smartphone ? - Crédit photo : Adobe Stock)
    Ces 5 astuces accessibles pour booster la performance de son smartphone
    information fournie par Boursorama 17.09.2025 12:00 

    Avec un changement de téléphone portable tous les 2 ou 3 ans, le budget téléphonie, incluant les forfaits, prend une part de plus en plus importante dans les dépenses des particuliers. Avec 82 millions de forfaits mobiles dans l'Hexagone (dont 87% concernant des ... Lire la suite

  • Loisirs premium : les Français cèdent à la “funflation” malgré la hausse des prix / iStock.com - jacoblund
    Loisirs premium : les Français cèdent à la “funflation” malgré la hausse des prix
    information fournie par Boursorama avec LabSense 17.09.2025 08:30 

    Les habitudes de consommation évoluent un peu partout en Occident : l’attrait pour les biens physiques s‘essouffle, le neuf cède de plus en plus de place au « seconde main », tandis que certains optent pour la sobriété matérielle et baissent drastiquement leur ... Lire la suite

  • Des étudiants utilisent l’IA pour composer des menus plus équilibrés qui intègrent leurs contraintes budgétaires. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Apprendre aux étudiants à mieux manger avec l’IA?
    information fournie par The Conversation 16.09.2025 08:30 

    On parle beaucoup des usages de l'intelligence artificielle générative dans le cadre universitaire. Mais les étudiants s'en servent aussi dans leur quotidien pour résoudre des questions pratiques et, par exemple, pour mieux équilibrer leur alimentation. Enquête ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank