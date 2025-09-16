Anti-gaspi : attention aux fausses promos

Les promos sur les produits à date courte se multiplient… mais attention aux étiquettes trompeuses. Certaines réductions cachent des prix plus élevés que prévu. Mieux vaut vérifier avant d'acheter.
Les promos sur les produits à date courte se multiplient… mais attention aux étiquettes trompeuses. Certaines réductions cachent des prix plus élevés que prévu. Mieux vaut vérifier avant d'acheter.
On parle beaucoup des usages de l'intelligence artificielle générative dans le cadre universitaire. Mais les étudiants s'en servent aussi dans leur quotidien pour résoudre des questions pratiques et, par exemple, pour mieux équilibrer leur alimentation. Enquête ... Lire la suite
Il est possible de manger du poisson frais et durable sans se ruiner. Entre initiatives éthiques et circuits courts, des alternatives à la poissonnerie classique fleurissent. Parmi elles, la start-up innovante Poiscaille met en avant des espèces moins connues et ... Lire la suite
L'entreprise californienne d'ameublement haut de gamme RH s'est installée sur les Champs-Élysées, à Paris. Une présence qui ne fait pas l'unanimité. RH (Restoration Hardware), entreprise californienne d'ameublement haut de gamme, a pris ses quartiers à Paris. Elle ... Lire la suite
Trenitalia va renforcer considérablement son offre sur la ligne Paris-Lyon. La compagnie ferroviaire italienne va ajouter cinq allers-retours par jour à partir du 14 décembre 2025. Trenitalia continue de miser sur les lignes phares du réseau ferroviaire français. ... Lire la suite