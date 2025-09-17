 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Loisirs premium : les Français cèdent à la “funflation” malgré la hausse des prix
information fournie par Boursorama avec LabSense 17/09/2025 à 08:30

Les habitudes de consommation évoluent un peu partout en Occident : l’attrait pour les biens physiques s‘essouffle, le neuf cède de plus en plus de place au « seconde main », tandis que certains optent pour la sobriété matérielle et baissent drastiquement leur consommation d’objets. En revanche, la recherche d’expérience dites « émotionnelles » s’intensifie, faisant émerger un marché prospère ; celui des loisirs prémium. La France n’échappe pas au phénomène, faisant ainsi la part belle à la « funflation ». Décryptage de cette tendance née outre Atlantique...

Loisirs premium : les Français cèdent à la “funflation” malgré la hausse des prix / iStock.com - jacoblund

Loisirs premium : les Français cèdent à la “funflation” malgré la hausse des prix / iStock.com - jacoblund

La « funflation », kézako ?

Ce néologisme est un mot-valise issu de la contraction de fun (amusement) et inflation. Il désigne une tendance ayant émergé après la crise sanitaire, qui consiste à privilégier la notion de « vivre pleinement » à celle de « posséder inutilement » ! Cette idée de revanche à prendre après une période de privations, cette soif de liberté post confinement aurait amené les consommateurs à augmenter leurs dépenses dans les loisirs haut de gamme, en dépit de coûts quelquefois considérables. Au registre de ces expériences qui ont le vent en poupe, on compte par exemple les concerts et festivals (billets VIP pour des tournées internationales, hébergements premium, accès aux backstages, etc.). Les prestations culinaires et gastronomiques (dîners dans des restaurants étoilés, menus multisensoriels...) ont aussi la cote. Les séjours d’exception (hôtels 5 étoiles, châteaux, spas haut de gamme...), les thalasso et autres retraites yoga ou méditation dans des lieux d’exception s’arrachent également. Les activités sportives (stages de pilotage, initiation au golf dans des resorts internationaux...) ne sont pas en reste. Enfin, citons également les loisirs technologiques (simulateurs de vol ou de course automobile...), et les expériences culturelles immersives (expositions ou pièces de théâtre en réalité virtuelle, parcours interactifs dans les musées, etc.) qui séduisent des publics de plus en plus larges.

Que met en lumière ce phénomène de société ?

En France, le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CREDOC), qui enquête sur les habitudes d’achat, les arbitrages budgétaires des ménages et les tendances émergentes, souligne la montée en flèche de ce marché d’expériences haut de gamme. Sa dernière enquête révèle qu’en 2025, 11 % des consommateurs de loisirs premium ont fréquenté un restaurant étoilé et 8 % ont réservé un hébergement d’exception ou une croisière. “La recherche d’émotion, de sensation, prend le pas sur la détention d’objets”, explique l’organisme. Pour privilégier le « vivre » au « posséder », les Français opèrent des arbitrages budgétaires nouveaux. Ainsi, malgré l’inflation générale, certains ménages réduisent leurs dépenses courantes (électronique, habillement, alimentation...) pour assouvir leurs nouvelles envies, et financer ces sorties coûteuses. Ils alimentent ainsi une demande soutenue, ce qui limite l’effet dissuasif des prix élevés. Conséquence : le marché du divertissement flambe et subit une inflation sectorielle. L’Insee indique qu’ « en France, l’inflation des services reste plus élevée que la moyenne, tirée notamment par les hausses saisonnières des prix du transport et de l’hébergement liés aux événements ».

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des étudiants utilisent l’IA pour composer des menus plus équilibrés qui intègrent leurs contraintes budgétaires. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Apprendre aux étudiants à mieux manger avec l’IA?
    information fournie par The Conversation 16.09.2025 08:30 

    On parle beaucoup des usages de l'intelligence artificielle générative dans le cadre universitaire. Mais les étudiants s'en servent aussi dans leur quotidien pour résoudre des questions pratiques et, par exemple, pour mieux équilibrer leur alimentation. Enquête ... Lire la suite

  • Anti-gaspi : attention aux fausses promos
    Anti-gaspi : attention aux fausses promos
    information fournie par BoursoBank Clients 16.09.2025 08:30 

    Les promos sur les produits à date courte se multiplient… mais attention aux étiquettes trompeuses. Certaines réductions cachent des prix plus élevés que prévu. Mieux vaut vérifier avant d'acheter.

  • Est-ce le montant des factures a doublé en l'espace de 10 ans ? ( Crédits photo: © Damir Khabirov - stock.adobe.com)
    Info ou intox : les prix de l'électricité ont-ils vraiment doublé en 10 ans ?
    information fournie par Moneyvox 16.09.2025 08:10 

    Une facture d'électricité qui aurait doublé en l'espace de 10 ans : voici une affirmation qui alimente le débat public et qui mérite que l'on s'y attarde. Alors, les prix ont-ils vraiment été multipliés par deux ? Un prix de l'électricité multiplié par deux en ... Lire la suite

  • Si les livraisons en point relais sont moins chères et plus écologiques, les clients préfèrent la livraison à domicile. ( crédit photo : Getty Images )
    Livraison ou point relais: quel est le mode le plus écologique et économique?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.09.2025 10:15 

    Avec l’explosion du e-commerce, les options de livraison se multiplient: à domicile, en point relais, en consigne automatique… Quel choix allège la facture et l’empreinte carbone? Derrière chaque option, se cachent des coûts pour la planète et pour votre portefeuille. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank