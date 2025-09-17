Ces 5 astuces accessibles pour booster la performance de son smartphone

(Avez-vous testé ces 5 manières simples de booster la performance de votre smartphone ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Avec un changement de téléphone portable tous les 2 ou 3 ans, le budget téléphonie, incluant les forfaits, prend une part de plus en plus importante dans les dépenses des particuliers. Avec 82 millions de forfaits mobiles dans l'Hexagone (dont 87% concernant des smartphones), les Français sont attachés à leur «ordinateur de poche». Voici 5 astuces faciles à mettre en œuvre pour booster la performance de son smartphone et prolonger sa durée de vie.

Pourquoi doper la performance de son smartphone?

L'omniprésence du smartphone est indiscutable: les Français réalisent avec lui bon nombre de leurs transactions et démarches, se connectent aux réseaux sociaux et se divertissent en toute autonomie.

Le fait de réduire les lenteurs lors de la navigation et de l'utilisation des différentes applications téléchargées sur le smartphone, contribue nettement à améliorer la performance de son smartphone, avec des temps d'attente raccourcis et une réactivité améliorée.

De plus, avec un entretien régulier et soigné, il est possible de prolonger naturellement sa durée de vie, avec à la clé un moindre impact environnemental et une résistance face à l'obsolescence programmée.

Enfin, l'acquisition d'un nouveau smartphone peut peser lourd sur le budget des ménages: 487 euros en moyenne pour un modèle neuf et 381 euros pour un reconditionné, selon une étude de 2023 (1). Heureusement, le budget familial dédié aux accessoires des mobiles est censé baisser depuis le 28 décembre 2024 avec la commercialisation du port universel (USB-C) devenu obligatoire pour toutes les marques : son prix (chargeur + câble) est à partir de 9,99 euros chez Darty (partenaire The Corner*): au sein d'une même famille, la mutualisation des produits de connectique est désormais plus simple et source d'économies !

Rappel: le bonus réparation donne droit à un forfait de 25 euros pour le dépannage d'un smartphone chez un expert labellisé, référencé près de chez soi (2). Sont concernés par cette prise en charge certains composants de l'appareil (la batterie, le microphone, le haut-parleur, la lentille photo), ainsi que des situations particulières telle la casse accidentelle.

Comment augmenter la performance de son smartphone?

En appliquant certains gestes simples et vertueux sur son smartphone, il est possible d'observer une amélioration notable de ses performances, sans nécessité de le remplacer absolument à court terme. Voici 5 pistes simples à explorer :

1) Trouver un juste milieu pour le niveau de charge de sa batterie de smartphone

Contrairement aux idées reçues, il n'est conseillé ni de laisser se décharger son smartphone jusqu'à 0%, ni de le charger au maximum jusqu'à 100%. L'ADEME estime entre 20% et 80% le taux de charge idéal de la batterie. La nuit, le chargement en continu n'est pas souhaitable car il peut occasionner une usure prématurée de celle-ci.

2) Supprimer les applications inutiles ou énergivores

Libérer de la mémoire sur son espace de stockage est crucial pour augmenter la durée de vie du smartphone qui n'est plus saturé. En effet, certaines applications continuent de fonctionner en arrière-plan, consommant ainsi inutilement des ressources. Pour connaître le poids de chaque application dans le stockage du mobile, il faut se rendre dans paramètres ou réglages et supprimer autant que possible les plus lourdes.

Le saviez-vous? Le temps moyen passé sur les applications mobiles est de 3h37 par jour (3), ce qui explique les besoins individuels en termes de performance.

3) Désactiver certaines options énergivores

En optant pour une luminosité modérée ou en suspendant la géolocalisation, des fonds d'écran animés ou des notifications automatiques, la batterie s'économisera davantage et durera plus longtemps car moins sollicitée au quotidien.

4) Redémarrer régulièrement votre smartphone

En cas de lenteurs ou de bugs, le fait d'éteindre et de rallumer son smartphone peut aider à résoudre des problèmes de performance ou de latences. Le mode avion lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé constitue aussi un moyen efficace de préserver son smartphone dans le temps.

5) Télécharger les mises à jour recommandées par les fabricants

En effet, les mises à jour du système d'exploitation incluent souvent des améliorations de performance et des corrections de bugs: il est donc recommandé de les exécuter dès qu'elles sont disponibles pour disposer d'un smartphone toujours «up-to-date».

Quand savoir s'il est temps de changer son smartphone?

Si malgré un entretien régulier de votre smartphone, certains signes annonciateurs d'une baisse de performance du smartphone surviennent, il convient de se poser des questions sur son devenir.

Par exemple, une surchauffe anormale de l'appareil lors de son utilisation, une incompatibilité grandissante avec les nouvelles versions requises pour utiliser les applications courantes, sa faible tenue en charge malgré un changement de batterie (accessible dès 42,41 euros par exemple chez WeFix by Fnac pour un Iphone 13), sont des faisceaux d'indice qui peuvent indiquer qu'un remplacement prochain est à envisager.

Achat malin: les mobiles d'occasion ou de seconde main, vendus par exemple chez Cdiscount (partenaire The Corner*) à partir de 339,99 euros pour un Iphone 13 (2021-128 Go-excellent état), bénéficient d'une garantie légale incluse de 2 ans, ce qui laisse le temps d'éprouver leur performance dans des conditions normales d'utilisation.

Info Avenir Conso Et si la batterie du futur tenait 50 ans sans avoir besoin d'être rechargée? La société chinoise Betavolt Technology annonce la création d'une batterie miniature à énergie atomique, qui pourrait rentrer dans la composition d'équipements médicaux ou d'appareils électroniques tels que drones et smartphones en garantissant une batterie de très longue durée, sans risque de rayonnement externe, ni de pollution pour la nature. De plus, son fonctionnement serait garanti dans des environnements exposés à des températures allant de -60 °C à 120 °C (4). À voir si le cas d'usage appliqué au smartphone sera finalement approprié et conforme aux normes en vigueur.

Poursuivre la lecture:

Comment avoir une approche durable et écoresponsable avec son smartphone ?

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : Cdiscount, Darty.

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable/garder-smartphone-plus-longtemps-possible

https://fr.statista.com/statistiques/504519/nombre-d-abonnements-et-forfaits-telephonie-mobile-france/

https://www.vie-publique.fr/en-bref/288030-barometre-du-numerique-les-chiffres-cles-2022

(1) https://www.journaldugeek.com/2023/03/14/le-prix-dachat-des-smartphones-explose-en-france/

(2) https://www.economie.gouv.fr/particuliers/bonus-reparation-comment-ca-marche

(3) https://fr.statista.com/themes/2758/l-utilisation-des-smartphones-en-france/#topFacts

(4) https://www.01net.com/actualites/50-ans-sans-charger-votre-smartphone-cest-la-promesse-folle-de-cette-batterie-du-futur.html