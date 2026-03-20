Médaille d'honneur du travail : la prime versée par votre employeur sera désormais imposable

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/03/2026 à 16:38

Les primes liées aux médailles d'honneur du travail seront désormais imposables. (illustration) (Moerschy / Pixabay)

La médaille d'honneur du travail fait aussi les frais de la politique d'austérité du gouvernement. Ou plutôt la prime qui accompagne souvent cette distinction accordée aux salariés avec au moins 20 années d'ancienneté. En effet, la somme versée par l'employeur était jusqu'ici non imposable si elle était inférieure au montant du salaire mensuel, indique BFM Business . Désormais, elle doit désormais être intégrée dans les revenus du bénéficiaire dès le premier euro.

Une prime ou des congés

La médaille du travail « a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification » , indique l'administration sur son site . Elle est composée de quatre échelons: 20 ans (argent), 30 ans (vermeil), 35 ans (or) et 40 ans (grande médaille d'or).

L'imposition de la prime liée à cette distinction honorifique figure dans le Budget 2026 est entrée en vigueur le 19 février. Toutes les primes versées après cette date seront donc imposables. Elles seront intégrées aux revenus des contribuables concernés dans la déclaration 2027. Cette mesure n'aura donc aucun effet pour la campagne 2026 qui va débuter le 9 avril.

Le versement d'une prime par l'employeur n'est pas une obligation, tout dépend de « ce qui est inscrit dans la convention collective ou l'accord collectif d'entreprise » . L'entreprise peut aussi faire le choix d'accorder un ou plusieurs jours de congé.