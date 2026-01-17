information fournie par Boursorama avec LabSense • 17/01/2026 à 08:30

Logements mal chauffés : la précarité énergétique explose. Quels outils pour y faire face ? / iStock.com - Lacheev

Précarité énergétique : un phénomène qui s’étend

Si elle fut longtemps ressentie principalement par les foyers les plus modestes, la précarité énergétique s’étend désormais à des ménages de la classe moyenne, vivant dans des logements mal isolés et étranglés par la hausse des coûts de chauffage. Les passoires thermiques - ces habitations classées F ou G - représentent encore une part importante du parc immobilier et leurs occupants subissent en hiver des températures intérieures insuffisantes. Les conséquences sont multiples : inconfort, problèmes de santé (infections respiratoires, aggravation des maladies chroniques), surconsommation d’énergie pour tenter de compenser les pertes de chaleur et factures qui explosent malgré un résultat médiocre. À cela s’ajoute un sentiment d’injustice et d’impuissance, particulièrement fort chez les locataires qui ne peuvent pas engager eux-mêmes des travaux.

Des aides financières pour rénover son logement et réduire sa facture énergétique

Pour faire face à cette situation, plusieurs dispositifs publics permettent de financer tout ou partie des travaux de rénovation énergétique. Le plus connu est MaPrimeRénov’, accessible aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés. Il finance l’isolation, le remplacement d’un système de chauffage obsolète ou encore l’installation d’une ventilation performante. Les certificats d’économie d’énergie (CEE) complètent ce dispositif : ils permettent d’obtenir des primes supplémentaires, souvent cumulables, pour des travaux ciblés comme l’isolation des combles ou le changement d’une chaudière. Les ménages les plus modestes peuvent également bénéficier du chèque énergie, utilisable pour payer une facture ou financer une partie des travaux. Enfin, certaines collectivités locales proposent leurs propres aides, parfois très avantageuses, pour encourager les rénovations globales.

Diagnostics, gestes simples... Des solutions pour reprendre le contrôle

Au-delà des aides financières, des outils permettent d’évaluer et d’améliorer la performance énergétique d’un logement. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) reste la référence pour identifier les faiblesses d’un habitat : isolation insuffisante, ponts thermiques, système de chauffage inadapté… Il constitue souvent le point de départ d’une stratégie de rénovation. Les Espaces Conseil France Rénov’ offrent un accompagnement gratuit pour aider les ménages à comprendre les travaux prioritaires, monter un dossier d’aides et choisir des artisans qualifiés. Par ailleurs, certains gestes simples permettent d’améliorer le confort sans engager de gros travaux : installer des joints d’étanchéité, purger les radiateurs, poser des rideaux thermiques, baisser légèrement la température des pièces peu utilisées ou encore entretenir régulièrement les équipements de chauffage.