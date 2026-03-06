information fournie par Boursorama avec LabSense • 06/03/2026 à 08:30

Démarches administratives en ligne : pourquoi le site officiel est toujours le meilleur choix ? / iStock.com - Thitima Uthaiburom

Démarches administratives : passez par les sites officiels

Vous avez besoin de changer d’adresse postale sur votre carte grise ? Vous devez faire une demande de renouvellement de passeport ? Préférez passer par des sites officiels. Avec ces derniers, les démarches ne prennent pas plus de temps qu’avec des sites commerciaux. De plus, vous évitez les arnaques, courantes en ligne.

Quels sites pour quelles démarches ?

Vous trouvez qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les sites Internet qui existent pour réaliser des démarches en ligne ? 60 millions de consommateurs, notamment, a fait un récapitulatif utile. Voici donc les sites à utiliser. Pour vos papiers d’identité ainsi que pour votre ou vos voitures : https://www.service-public.gouv.fr https://ants.gouv.fr/ Pour une demande d’Esta (système électronique d’autorisation de voyage) ou d’ETA (autorisation de voyage électronique) : https://www.service-public.gouv.fr https://esta.cbp.dhs.gov/ https://www.gov.uk/eta Pour vos courriers recommandés avec accusé de réception et autres envois : https://www.laposte.fr/ Pour obtenir un Kbis de votre entreprise (preuve qu’elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés, RCS) : https://monidenum.fr/ Pour obtenir un autre Kbis : https://www.infogreffe.fr/kbis-documents Pour vos livraisons : https://www.chronopost.fr/ https://www.dhl.com/fr-fr/ https://www.mondialrelay.fr/ https://www.ups.com/fr/fr/home https://www.dpd.com/fr/fr/ https://www.relaiscolis.com/ https://www.fedex.com/ Pour régler, consulter ou contester une contravention : https://www.antai.gouv.fr/ Pour vos démarches auprès de l’administration fiscale : https://impots.gouv.fr Pour accéder à votre compte formation : https://www.moncompteformation.gouv.fr/ Pour vos démarches auprès de la CAF : https://www.caf.fr ; Pour votre couverture santé : ameli.fr ou encore MGEN et autres. Pour vos contrats/démarches d’assurance : Sites Internet des compagnies auprès desquelles vous avez souscrit un ou des contrats. Pour une estimation des aides de l’État dont vous pourriez bénéficier : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ Pour la rénovation énergétique : https://france-renov.gouv.fr/ https://mesaidesreno.beta.gouv.fr/ https://www.maprimerenov.gouv.fr/ Pour vos démarches professionnelles, privilégiez les sites Internet de France Travail ou encore de l’Urssaf. Il y a aussi le site du Service public qui vous permet d’effectuer diverses démarches administratives. Choisissez également les sites officiels pour comparer les prix du gaz et de l’électricité (https://www.prix-carburants.gouv.fr/ ou https://www.energie-mediateur.fr/).

Démarches administratives : comment reconnaître un site officiel ?

Plusieurs éléments peuvent vous permettre de distinguer les sites officiels des sites commerciaux et éviter ainsi une facture trop élevée. Le « https », le cadenas de l’URL ou encore les « .gouv », par exemple, en font partie. Les logos sont également un indice mais certains sites les reproduisent parfaitement, il faut donc faire preuve de méfiance. Pour terminer, pensez à vérifier les mentions légales.