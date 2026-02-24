Le tarif de votre assurance habitation pourrait augmenter à cause des crues et des inondations

Avant même les épisodes actuels, des hausses de tarifs de 8 à 11 % étaient envisagées pour 2026. (moerschy / Pixabay)

Les crues et inondations qui touchent actuellement plusieurs départements français pourraient avoir de lourdes conséquences sur le coût des assurances habitation. Alors que, en cette fin février 2026, de nombreux départements restent en vigilance pour risques de crues, les indemnisations liées aux dégâts s’annoncent particulièrement élevées.

Selon les premières estimations de la Caisse centrale de réassurance, relayées par Radiofrance , le montant total des indemnisations pourrait atteindre entre 2,5 et 3 milliards d’euros. En effet, les inondations figurent parmi les événements climatiques les plus onéreux, avec des dommages moyens estimés entre 10 000 et 14 000 euros par foyer sinistré, en raison des dégâts matériels importants.

Des inquiétudes sur le long terme

Avant même les épisodes actuels, des hausses de tarifs de 8 à 11 % étaient envisagées pour 2026. Compte tenu du nombre et de l’ampleur des sinistres, les augmentations pourraient être plus élevées. Le système de mutualisation, qui finance notamment le fonds dédié aux catastrophes naturelles, contribue aussi à cette évolution, d’autant que le prélèvement associé a été relevé en 2025.

À plus long terme, le dérèglement climatique accentue les inquiétudes. La France reste particulièrement exposée aux inondations en raison du nombre de ses cours d’eau et de sa façade littorale. Outre la hausse des primes, les habitants de certains territoires jugés trop à risque pourraient rencontrer des difficultés à négocier une couverture d’assurance, voire ne pas l’obtenir du tout.