Démarchage téléphonique : ce changement que vous allez adorer en 2026

Peut-on vraiment échapper au démarchage téléphonique intempestif ? (Crédits photo : Adobe Stock)

Bloctel permet aujourd'hui aux particuliers de limiter le démarchage téléphonique et de signaler les pratiques abusives. Mais son rôle évolue : une nouvelle loi interdira presque totalement les appels commerciaux non sollicités à partir d'août 2026. Dans cet entre‑deux, comment utiliser efficacement la plateforme pour se protéger encore des sollicitations indésirables et comprendre ce que changera réellement ce tournant réglementaire ?

Un service de l'État pour protéger les particuliers des appels indésirables

Pour bien comprendre la mission de Bloctel, il est utile de rappeler ses objectifs principaux :

Éviter les sollicitations intempestives ou abusives.

Protéger les consommateurs d'actes d'achat ou de contrats coûteux et les arnaques.

Identifier les acteurs du démarchage téléphonique ne respectant pas la loi.

Le saviez-vous ? Un même professionnel ne doit pas démarcher un même consommateur plus de quatre fois sur une période de trente jours. Il doit par ailleurs respecter des créneaux horaires bien précis en semaine seulement et hors jours fériés : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures (1).

Comment fonctionne la plateforme Bloctel depuis 2016 ?

Concrètement, l'utilisation de la plateforme repose sur l'application de quelques règles simples par le consommateur :

Inscription gratuite sur Internet.

Durée initiale : 3 ans renouvelables.

Liberté de résilier son compte à tout moment.

Demande de figurer sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique et/ou signalement de professionnels peu scrupuleux.

Condition d'opérationnalité du service : être inscrit depuis au moins un mois.

Dans la limite de dix numéros de téléphone fixe ou mobile personnel.

Quid de l'efficacité actuelle de Bloctel contre le démarchage téléphonique ?

Les numéros de certains professionnels insistants se renouvellent sans cesse et peuvent ainsi échapper au filtrage automatique : il n'est donc pas rare d'être à nouveau destinataire d'un appel émis par un même opérateur qui se cache derrière de multiples numéros.

De plus, certaines situations ne sont effectivement pas gérées par Bloctel :

Le démarchage téléphonique pour le CPF.

Les appels concernant la rénovation énergétique.

Les appels relatifs à la fourniture de journaux ou magazines.

Les appels provenant d'un institut de sondage ou d'une association à but non lucratif (à condition que leur objet ne soit pas lié à des fins commerciales).

Les appels sur le téléphone d'un particulier déjà client de l'entreprise en question (toute relation contractuelle en cours empêchant en effet un signalement ou une remontée d'information).

Les SMS ou emails douteux considérés comme des spams (qui doivent être traités autrement).

Quel changement majeur va rendre le démarchage plus complexe en 2026 ?

La loi du 30 juin 2025, publiée au Journal officiel le 1er juillet 2025, va dans le sens d'une protection renforcée du consommateur : à compter du 11 août 2026, tout démarchage téléphonique à destination du grand public sera formellement interdit et ce, dans tous les secteurs de l'économie, sauf en cas de consentement donné de manière explicite et libre. Les professionnels du métier vont donc revoir le mode de contact de leurs prospects ciblés afin de rester dans la légalité (2).

D'ici l'entrée en vigueur de cette interdiction le 11 août 2026, les consommateurs peuvent continuer à utiliser le service Bloctel pour signaler des appels non sollicités. À partir de cette date, la loi dite «opt'in» prendra le relais pour protéger les particuliers dans un cadre plus strict (3).

Bon à savoir : les contrevenants encourront 500.000 euros d'amende et 5 ans de prison pour une personne physique (3).

Jusqu'alors, les signalements d'appels commerciaux indésirables participaient à l'efficacité de la plateforme. Avec cette nouvelle réglementation effective en 2026, qui apporte des solutions, tout démarchage téléphonique non autorisé (hors cas particuliers) pourra constituer une infraction passible de lourdes sanctions financières.

