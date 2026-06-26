Le cours du Bitcoin chute : pourquoi vous ne devez pas céder à la panique si vous avez investi dans cette cryptomonnaie

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/06/2026 à 11:59

Le Bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur en quelques mois. (illustration) (MichaelWuensch / Pixabay)

Après avoir atteint un sommet historique à 126 296 dollars le 6 octobre 2025, le Bitcoin est depuis fortement malmené. À partir de février 2026, il a amorcé une chute brutale pour descendre, ce 24 juin, sous la barre des 60 000 dollars. Pour les particuliers ayant investi au sommet, il convient de se poser les bonnes questions afin d'adopter la meilleure stratégie, rapporte Capital .

Thibault Desachy, responsable de la gestion privée chez Coinhouse, invite à relativiser : des corrections de cette ampleur sont récurrentes dans l'histoire du Bitcoin, chaque cycle haussier ayant été suivi de phases de repli significatives avant une reprise. Toutefois, le marché a évolué. Depuis le lancement des ETF Bitcoin spot aux États-Unis en 2024, les investisseurs institutionnels en sont devenus des acteurs majeurs. Le Bitcoin est désormais traité comme n'importe quel actif financier.

Ne pas abandonner sa stratégie de long terme

Dans une telle situation, il ne faut pas céder à la panique. « Pour les investisseurs positionnés avec une vision de long terme, l'erreur consiste souvent à remettre en cause leur stratégie après une correction déjà largement réalisée » , explique Thibault Desachy, qui préconise « une discipline d'investissement cohérente » . Racheter à la baisse n'apparaît pas non plus comme la solution la plus appropriée. Pour lui, les phases de repli ont souvent constitué des moments d'accumulation intéressants pour les investisseurs patients, même si elles restent psychologiquement éprouvantes.

Pour l'expert, il convient d'examiner les flux vers les ETF Bitcoin spot, qui témoignent de l'appétit des investisseurs institutionnels, ainsi que les conditions macroéconomiques globales. L'expert prévoit « une reprise pour la rentrée 2026 » .