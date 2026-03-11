« J’ai senti le sol se dérober » : il perd 350 000 euros sur une plateforme de trading vantée par un faux Jean Reno

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/03/2026 à 15:16

La victime a été dupée par une fausse vidéo de Jean Reno. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Le bon plan s'est transformé en véritable cauchemar. Pascal, un ingénieur de 50 ans, a perdu l'intégralité de l'épargne familiale en s'inscrivant sur une plateforme de trading frauduleuse vantée par un faux Jean Reno, rapporte Le Progrès .

Il a été dupé par un deepfake de l'acteur. Les malfaiteurs ont utilisé l'image de Jean Reno pour faire la promotion de la plateforme, la rendant plus crédible aux yeux de Pascal. Ce dernier a ouvert un compte avec 250 dollars. Après l'inscription, un faux conseiller, « Laurent Bernaud » , a pris le relais en instaurant une relation presque amicale avec lui.

Il met en cause sa banque

Très vite, les gains fictifs qui s'affichent sont spectaculaires, poussant Pascal à investir toujours plus. Mais quand il tente de retirer une somme importante, il déchante. Une vérification auprès de la véritable plateforme d'échange révèle l'impensable : les gains n'ont jamais existé.

Il a tout perdu. La famille a dû quitter sa maison (hypothéquée) pour un petit appartement où les enfants dorment dans le salon. Pascal confie avoir eu pensées suicidaires. Mais il a finalement décidé de se battre contre sa banque. Il estime que l'établissement a manqué à son devoir de vigilance face aux virements massifs et inhabituels qu'il a engagés. De son côté, la banque se retranche derrière un message d'alerte qu'elle a bien envoyé à son client et que le quotidien régional a pu consulter. « Il n'y a pas de garantie de recevoir les gains avancés ni même de récupérer le capital d'origine [...] Les placements peuvent se révéler être des escroqueries » , avait prévenu l'établissement.

Pascal craint de ne jamais retrouver ses économies. Un conseiller en gestion de patrimoine rappelle les signaux d'alerte à surveiller : tout intermédiaire financier doit être inscrit à l'Orias, il faut se méfier des promesses de rendements garantis et des taux d'intérêt croissants selon les sommes investies.