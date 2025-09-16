Info ou intox : les prix de l'électricité ont-ils vraiment doublé en 10 ans ?

Est-ce le montant des factures a doublé en l'espace de 10 ans ? ( Crédits photo: © Damir Khabirov - stock.adobe.com)

Une facture d'électricité qui aurait doublé en l'espace de 10 ans : voici une affirmation qui alimente le débat public et qui mérite que l'on s'y attarde. Alors, les prix ont-ils vraiment été multipliés par deux ?

Un prix de l'électricité multiplié par deux en l'espace de 10 ans : voici ce qu'affirme une tribune écrite par Xavier Moreno, président d'un think-tank sur les questions énergétiques, et Bernard Accoyer, un ancien député. Une affirmation également reprise par Alexandre Jardin, écrivain et chef de file du mouvement Les Gueux. Mais la facture d'électricité des Français a-t-elle vraiment doublé en 10 ans ? Les éléments de réponse en chiffres.

Une augmentation du prix de l'électricité comprise entre 40 et 50 % selon son profil de consommation

Afin de vérifier les données avancées par Xavier Moreno et Bernard Accoyer, et reprises par Alexandre Jardin, le site d'information financière MoneyVox a réalisé plusieurs simulations par l'intermédiaire du site internet du médiateur de l'énergie. Un outil en ligne y est accessible et permet d'estimer sa facture d'électricité, ainsi que son évolution au fil du temps, pour le Tarif réglementé de vente (TRV) . Une tarification choisie par la majorité des Français (58 %, soit 20,2 millions).

Résultat ? En l'espace de 10 ans, la facture d'électricité des Français a bien augmenté, mais pas dans les proportions citées par le chef de file du mouvement Les Gueux. Entre le 1er août 2015 et le 1er août 2025, la facture d'un ménage ayant opté pour la formule heures creuses du TRV, équipé d'un compteur de 9KVA et consommant 8 500 kWh par an a augmenté de 40,3 %, passant de 1 322 euros à 1 855 euros par an, soit un peu de plus de 500 euros de différence à l'année.

Avec une option base, un compteur de 6 KVA et une consommation de 2 400 kWh par an, la facture d'un ménage au Tarif réglementé de vente a quant à elle augmenté de 48,4 % selon le simulateur du médiateur de l'énergie, passant de 441 euros au mois d'août 2015 à 654 euros en août 2025, soit un peu plus de 200 euros supplémentaires à débourser. "La facture moyenne d'électricité a significativement augmenté entre 2015 et 2025, mais elle n'a pas doublé" a de son côté rappelé la Commission de régulation de l'énergie.

Environ 20 % de hausse des prix de l'électricité en 10 ans en tenant compte de l'inflation

Pour mieux estimer l'impact de la hausse du prix de l'électricité sur le budget des ménages, il est intéressant de tenir compte de l'inflation. Pour comparaison, entre 2015 et 2025, le niveau d'inflation a atteint les 21,7 %. Une fois corrigée de l'inflation, la facture d'électricité des Français a ainsi augmenté de 20 à 30 % sur la base des simulations effectuées par le site d'information financière MoneyVox.

Un résultat comparable à celui obtenu par la Commission de régulation de l'énergie : "si l'on prend en compte le tarif réglementé de vente (TRVE) (...) Les tarifs ont augmenté de 20 % en euros constants [corrigé de l'inflation, NDLR]". Pour pouvoir affirmer que les prix de l'électricité ont doublé, il faut en réalité remonter plus loin, jusqu'à août 2009, et ne pas tenir compte de l'inflation. À ces deux conditions, il est possible de soutenir que les prix de l'électricité ont doublé, mais cette fois-ci sur 16 ans.

Ainsi, un ménage ayant souscrit une option base, consommant 2 400 kWh et doté d'un compteur de 6 KVA a vu sa facture presque doubler entre le 1er août 2009 et le 1er août 2025. "Cela représente une hausse de 99,15 % Sur la même période, l'inflation a été de 30,5 %" résume le médiateur de l'énergie à propos de ce scénario.