Ils jettent des déchets par la fenêtre de leur voiture devant les gendarmes et écopent de 1.500 euros d'amende

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 25/03/2026 à 12:47

Une amende de cinquième classe peut atteindre 1.500 euros, voire le double en cas de récidive. Illustration. (Fleimax / Pixabay)

Une mesure dissuasive. Un automobiliste et ses passagers ont été sanctionnés pour avoir jeté des déchets par la fenêtre de leur véhicule, le 14 mars 2026 à Maizières-la-Grande-Paroisse (Aube). Pris en flagrant délit par les gendarmes, ils ont écopé d'une lourde amende, comme l'ont raconté les forces de l'ordre sur Facebook , rapporte France 3 Grand Est .

Jusqu'à 1.500 euros d'amende

Les faits se sont produits en fin de soirée, au niveau d'une zone commerciale. Les gendarmes en patrouille ont constaté la présence d'un véhicule stationné dans lequel se trouvaient quatre jeunes. Ces derniers ont balancé des emballages de produits alimentaires par la fenêtre sous les yeux des militaires, « alors même qu’une poubelle se trouve à quelques mètres » , précise la gendarmerie.

Le groupe n'avait vraisemblablement aucune intention de les ramasser puisque le véhicule a ensuite été vu quittant les lieux, avant d'être rapidement intercepté par les forces de l'ordre. Contrôlés, ses occupants se sont vus infliger une amende de cinquième classe, soit la plus élevée possible pour une contravention, pouvant atteindre 1.500 euros, voire le double en cas de récidive, comme l'explique le site de la Sécurité routière .

« Un manque de respect envers tous »

À cette sanction, s'ajoutent également la saisie immédiate du véhicule et son placement en fourrière, une décision « systématique » en cas d'infractions environnementales selon la gendarmerie. « Jeter ses déchets sur la voie publique n’est pas un geste anodin. C’est une infraction, mais aussi et surtout un manque de respect envers tous » , concluent les militaires.