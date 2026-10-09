Il lègue tous ses biens à sa ville dans son testament : un pactole à 2,4 millions d’euros pour Montpellier

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/10/2026 à 11:51

Un homme de 92 ans décédé en janvier dernier a légué tous ses biens à la Ville de Montpellier. (illustration) (Marchinileo0 / Pixabay)

Jacques Bousquet, un Montpelliérain décédé le 24 janvier dernier à l’âge de 92 ans, a fait un joli cadeau à sa ville en lui léguant tous ses biens dans son testament. Midi Libre détaille le contenu de ce legs exceptionnel : cinq appartements, une maison à Villeneuve-lès-Maguelone, un local professionnel, des parcelles agricoles, des meubles, et collection d’œuvres d’art et d’objets précieux. Au total, la valeur de cette donation a été estimée à 2,4 millions d'euros.

Aucun droit de succession à payer pour la Ville

Le défunt n'a émis qu'un seul vœu : que la municipalité assure « la mise en valeur des collections et des résultats de fouilles » qu’il a déposées auprès d'une association locale. Le conseil municipal a accepté ce legs à l'unanimité ce mardi 6 octobre. Midi Libre rappelle qu'en 2013 déjà, une habitante avait fait un don très important à la Ville. L'argent avait permis de construire une crèche et un Ehpad.

Conformément à l'article 794 du Code général des impôts , la Ville n’aura aucun droit de succession à payer sur ce legs.