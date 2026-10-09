Carburants : Intermarché va faire gagner 100 000 bons d'achat de 20 euros dans ses stations-service ce week-end

Intermarché va faire gagner des bons d'achat dans ses stations ce week-end. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Alors que les prix des carburants culminent toujours à des niveaux très élevés, Intermarché a décidé de faire un geste pour attirer les automobilistes et, par ricochet, les clients dans ses magasins. Invité ce jeudi 8 octobre sur RTL , le président du groupement Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, a en effet annoncé une grande opération menée ce week-end. « On va faire gagner 100 000 bons d'achat de 20 euros dans toutes nos stations » , a indiqué le patron de l'enseigne.

Dix millions de barils de gazole libérés en France

Cette annonce intervient juste après celle du Premier ministre concernant également les prix à la pompe. Sébastien Lecornu a indiqué que dix millions de barils de gazole allaient être mis à la disposition des distributeurs. Il espère ainsi provoquer une baisse des prix de 12 à 18 centimes au litre.

Le carburant est un produit d'appel pour les supermarchés. L'enjeu est donc crucial pour les géants du secteur. « Quand il y a une pression sur le prix de l'essence, ça a des répercussions sur le panier alimentaire » , reconnaît Thierry Cotillard.