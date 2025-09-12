Espèces : en 2026, les retraits s’ouvriront largement aux commerces de proximité / iStock.com - Monnaie de l'Union Européenne

Améliorer l'accès aux espèces

Malgré un sondage de 2024 affirmant que 80 % des Français restent attachés aux espèces, ce moyen de transaction a tendance à décliner au profit des règlements par carte bancaire. Pour la première fois en 2024, la carte bancaire a dépassé la monnaie sonnante et trébuchante, avec 48 % de transactions pour la première et 43 % pour la seconde. Selon le Comité national des moyens de paiement, 27 418 points d'accès privatifs aux espèces étaient disponibles fin 2023 chez les commerçants volontaires. Cet accès, possible depuis 2019, était cependant limité aux clients qui avaient la même banque que le commerçant. À ce jour, quatre réseaux sont adhérents à ce dispositif de "cash in shop" (espèces en magasin) : les relais du Crédit Agricole, les bureaux de poste de la Banque postale, les points relais du Crédit Mutuel et les points Nickel. Une solution a donc été recherchée par la Banque de France et le GIE Cartes bancaires pour proposer un accès plus large à ce service, en ne le limitant pas aux seuls clients de la banque du commerçant. Ce sera bientôt chose faite. Dès début 2026, les lieux permettant de retirer de l'argent seront progressivement accessibles aux 77 millions de détenteurs d'une carte bleue en circulation. Autrement dit, chaque Français en possession d'une CB pourra récupérer de l'argent liquide directement chez son commerçant, sans aucune obligation d'effectuer un achat. Le Crédit Agricole et la Banque postale, à l'initiative du dispositif, seront les premiers groupes bancaires à élargir leurs points d'accès.

Comment ça marche ?

Tous les commerces de proximité volontaires pourront proposer ce service (tabacs, boulangeries, supérettes, pharmacies, fleuristes…). Ils seront identifiés par un autocollant affichant le logo officiel, apposé sur leur vitrine et à la caisse. Une carte de l'implantation des partenaires sera disponible en ligne, afin de les localiser facilement. Le principe de fonctionnement sera simple : il suffira d'introduire sa carte bancaire dans le terminal de paiement, de préciser le montant à retirer puis de saisir son code confidentiel. Le commerçant remettra au client l'argent demandé, sans aucune obligation d'achat. Un plafond de retrait sera mis en place par les commerçants. La délivrance d'espèces sera limitée à la disponibilité de la caisse, et conditionnée à l'approvisionnement du compte du client. Malgré une baisse de 4,6 % en 2023, le nombre de distributeurs automatiques de billets reste important, avec 44 123 appareils sur l'ensemble du territoire. Leur concentration est plus importante en milieu urbain, puisque le nombre de communes proposant un DAB se limite à 18,6 %, et seulement un tiers de celles qui n'en disposent pas ont au moins un point de retrait privatif. L'élargissement du réseau viendra compenser cette carence pour les citoyens habitant en zones rurales. Il faut souligner cependant que ce nouveau système, amené à se développer progressivement pour répondre à l'attachement des Français à l'argent liquide, constitue avant tout un service de dépannage et n'a pas pour vocation de remplacer les DAB ni de transformer les enseignes de proximité en DAB.