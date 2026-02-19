« La double peine » : privée de RSA pendant quatre mois, elle retrouve son allocation sans rétroactivité

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/02/2026 à 15:51

Privée de RSA pendant quatre mois, une Bretonne touchera de nouveau son allocation en février mais sans aucune rétroactivité. Illustration. (Puurchantal / Pixabay)

Une mère de famille installée en Finistère s'est retrouvée privée de RSA (revenu de solidarité active) après un contrôle du Département qu'elle juge « intrusif » . Dans les colonnes de Ouest-France , elle raconte qu'elle touche « autour de 300 euros » lors d'un mois type, une somme « dérisoire » mais qui « a toujours été une sécurité minimale dans les moments difficiles » .

« Financer ma survie »

La femme est une artiste et une mère isolée avec un enfant de 5 ans à charge. « Le RSA me permet de financer ma survie et de soutenir mes projets artistiques » , poursuit-elle. L'été dernier, le Département lui a adressé un courrier lui demandant plusieurs documents ainsi que le détail de ses relevés de compte sur quatre mois.

« J’ai trouvé ça extrêmement intrusif et humiliant » , lance la quadragénaire, qui réalise déjà des déclarations trimestrielles. Début novembre, elle reçoit un nouveau courrier, mettant en doute l’authenticité de son bail et lui demandant de justifier des rentrées d’argent extraites de ses relevés de comptes. Des petites sommes qui, selon elle, correspondent à des ventes de livres d'occasion.

Pas de rétroactivité

Un membre de sa famille, qui l'a aidée à payer ses factures, a également dû justifier chaque versement. Une fois sa situation régularisée, la femme a appris qu'elle allait récupérer ses droits... mais uniquement en février et sans rétroactivité. « C'est la double peine » , déplore celle qui aura donc été privée de RSA pendant quatre mois.

Contacté par nos confrères, le Département explique que « la non-rétroactivité est de droit au niveau réglementaire » et affirme procéder à des contrôles « pour vérifier que l’argent public soit bien délivré à bon droit » . Selon la collectivité, aucun allocataire n'est contrôlé plus d'une fois par an.