Escroquée par son ex-mari, elle se retrouve fichée à la Banque de France avec 700.000 euros de dettes

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/02/2026 à 11:56

Escroquée par son ex-mari, une femme s'est retrouvée fichée à la Banque de France. Illustration. (BNN_NEWS / Pixabay)

« Quelqu'un de gentil, de sérieux, en qui on peut avoir confiance » . Voilà comment Christelle décrit son ex-mari en racontant son histoire au micro de RTL mardi 17 février. L'homme qu'elle a épousé était en réalité un escroc, qui a fait passer de multiples emprunts à son nom sans qu'elle ne s'en rende compte.

« Ça sort d'où ? »

La mère de famille raconte comment ils géraient leur argent avant leur séparation : elle avait un compte « pour la partie ménage, vie quotidienne, les vêtements des enfants » , lui, travaillant dans le secteur bancaire, gérait les prêts, les emprunts, les factures... « Il me disait : " Ne t'inquiète pas, s'il m'arrive quoi que ce soit, tout sera remboursé. On se fait confiance" » , témoigne-t-elle.

Le cauchemar a débuté en 2020, après leur divorce. Alors qu'elle souhaite souscrire à un emprunt immobilier, elle apprend par sa banque... qu'elle est fichée Banque de France. Plusieurs prêts sont à son nom, sans qu'elle le sache. « Je vois une liste défiler, avec notamment un prêt de 200.000 euros. Et là je me dis : " Ça sort d'où ?" » , se souvient-elle.

Elle a vendu sa maison

Quelques jours plus tard : un nouveau coup dur. Elle est convoquée par la gendarmerie en tant que témoin dans une affaire d'usurpation d'identité. « On m'explique qu'il y a des fonds de sources frauduleuses qui ont été déposés sur un compte » , poursuit-elle. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que son ex-mari a abusé de sa confiance et l'a escroquée.

Au total, elle devait rembourser plus de 700.000 euros. Il lui en reste encore environ 500.000 euros. Auprès de nos confrères, elle confie avoir vendu sa maison début janvier « pour rembourser une partie de cette enveloppe » .