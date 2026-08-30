information fournie par Boursorama avec LabSense • 30/08/2026 à 08:30

Compte bancaire piraté : les démarches à effectuer sans attendre / iStock.com - loveshiba

Compte bancaire piraté : quelles démarches entreprendre ?

Vous avez constaté des mouvements suspects sur votre compte bancaire ? Vous pensez qu’il a été piraté ? Il n’y a pas une seconde à perdre, vous devez agir rapidement. Pour commencer, contactez votre banque afin de lui signaler le piratage de votre compte mais aussi pour faire opposition sur vos moyens de paiement. Si de l’argent a été prélevé sur votre compte et que vous n’êtes pas à l’origine de ce prélèvement, demandez à votre établissement bancaire de vous rembourser en lui envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez en théorie 13 mois pour réaliser cette démarche mais on recommande de la faire le plus tôt possible, pour ne pas qu'on vous reproche votre négligence. Ensuite, vous pouvez porter plainte pour piratage de compte.

Que faire en cas d’usurpation d’identité ?

Si vous êtes victime d’une usurpation d’identité et que l’usurpateur utilise votre compte en banque (ou en ouvre d’autres à votre nom), il convient là aussi de réagir rapidement. Tout d’abord, portez plainte le plus rapidement possible en ligne ou dans un commissariat/une gendarmerie. Pensez à apporter les preuves de l’usurpation d’identité. Ensuite, alertez votre banque ou vos banques et même votre employeur. Vérifiez si d’autres comptes ont été ouverts à votre nom (via le fichier national des comptes bancaires, Ficoba) et si vous êtes fiché à la Banque de France. C’est le cas ? Déposez un dossier pour usurpation d’identité. La Banque de France préviendra ensuite les établissements bancaires concernés. Votre dossier doit comporter les preuves et diverses pièces justificatives. Si vous avez besoin d’aide, des associations peuvent vous accompagner et vous conseiller. Pensez aussi à alerter la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Des conseils importants à suivre

On ne le répétera jamais assez, il ne faut jamais communiquer ses coordonnées bancaires et autres données personnelles à des personnes que l’on ne connaît pas, que ce soit en ligne ou par téléphone. Si vous recevez des e-mails ou SMS douteux, ignorez-les et, idéalement, signalez-les. On vous dit qu’il y a un problème avec votre carte bancaire et on vous demande de donner vos coordonnées bancaires pour vérifier la source du soi-disant problème ? Refusez. Que ce soit votre établissement bancaire ou la Banque de France, ils ne vous demanderont jamais ces éléments par e-mail ou par SMS. Si c’est par téléphone, demandez un rendez-vous physique avec votre conseiller et vous verrez s’il donne suite ou non. Utilisez toujours des mots de passe sécurisés et mettez-les à jour régulièrement. Le nom de votre chat, par exemple, n’est pas un mot de passe fort. De même, ne communiquez pas vos mots de passe. Et n’utilisez pas un même mot de passe pour plusieurs sites et applications. Enfin, dans l’idéal, activez la double authentification. Pour terminer, détruisez toujours les documents comportant des informations sensibles avant de les jeter. Vous aurez ainsi la certitude qu’ils ne tomberont pas entre de mauvaises mains.