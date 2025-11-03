Comment obtenir des aides pour l’achat d’un vélo électrique ? / iStock.com - aerogondo

Fin du bonus vélo et de la prime à la conversion

Le bonus vélo et la prime à la conversion (vélos achetés/loués auprès de professionnels, marquage gravé sur le cadre…) ne sont plus en vigueur depuis le 15 février, en application du décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024 (aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants). Existe-t-il d’autres aides pour l’achat d’un vélo électrique ? Oui, mais il faut se tourner vers les dispositifs locaux.

Bordeaux, Lyon, Brest… Des aides locales

Si vous souhaitez acheter un vélo à assistance électrique (VAE), ayez le réflexe de vous tourner vers votre mairie afin de savoir si votre commune propose des aides. Vous pouvez aussi vous renseigner au niveau départemental et même régional. Pour les Franciliens, par exemple, jusqu’à 50 % du prix du vélo (classique ou électrique) - avec un plafond de 100 à 1 200 € selon le type de vélo - est pris en charge via l’aide à l’achat de vélos. Pour en bénéficier, il faut respecter certaines conditions : résider en Île-de-France, être majeur ou mineur émancipé et effectuer un achat aux normes auprès d’un professionnel. La région Île-de-France propose jusqu’à 400 € d’aide pour les VAE et jusqu’à 600 € d’aide pour les vélos cargos avec assistance électrique. Pour les kits d’électrification posés par un professionnel, vous pouvez aussi bénéficier de jusqu’à 200 € d’aide. Depuis 2012, Bordeaux Métropole aide également les personnes qui souhaitent acheter un vélo électrique. Le dispositif a même été prolongé jusqu’en 2027. L’aide est comprise entre 100 et 250 € pour un vélo à assistance électrique. Diverses conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l’aide mise en place par « le port de la Lune » : Être un particulier. Avoir un revenu fiscal ne dépassant pas 24 900 € par part. Habiter ou travailler à Bordeaux Métropole. Acheter, auprès d’un professionnel, un vélo éligible neuf ou d’occasion respectant les normes en vigueur. Pouvoir présenter le certificat d’homologation ou de conformité. L’avoir acheté moins d’un an avant le jour de la demande d’aide. Lyon met également en place des aides à destination des particuliers comme des professionnels pour l’achat d’un vélo. Selon le revenu fiscal de référence, l’aide peut atteindre 400 € pour un VAE et même 900 € pour un vélo cargo électrique. De son côté, Brest métropole propose une aide à l’achat d’un VAE, aide pouvant atteindre 500 € selon le type de vélo et les ressources du demandeur.

Les atouts du vélo électrique

Faire du vélo, même électrique, est bon pour la santé et particulièrement pour la santé cardiaque. Avec un VAE, l’effort est facilité mais cela ne signifie pas que l’on n’en fournit aucun. Faire du vélo électrique renforce également les articulations et les muscles et permet de se déplacer plus rapidement qu’avec un vélo classique et en polluant beaucoup moins qu’avec une voiture.