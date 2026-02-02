information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/02/2026 à 08:30

Chèque barré, certifié, de banque : mettez fin à la confusion / iStock.com - AndreyPopov

Le chèque barré d’avance

Un chèque barré d’avance est non endossable (sauf au profit d’une banque) et non payable au guichet. C’est le chèque le plus connu, celui que l’on utilise pour payer le loyer, par exemple, et autres. Pour encaisser un chèque barré d’avance, il faut le déposer à la banque en inscrivant diverses informations au dos (numéro de compte, signature…) et sur le formulaire de dépôt de chèque(s). Vous êtes l’émetteur d’un chèque barré d’avance ? Votre compte en banque doit être suffisamment approvisionné pour que ce dernier puisse être encaissé. Note : le chèque visé est lui aussi un chèque barré d’avance. La différence ? Votre établissement bancaire y mentionne la somme disponible - à une heure et à une date données - sur le compte associé. Certaines banques ne proposent néanmoins pas de chèques visés.

Le chèque certifié

Le chèque certifié est lui aussi un chèque visé mais sur lequel l’établissement bancaire a ajouté la mention « provision bloquée pendant 8 jours ». En d’autres termes, le paiement est garanti si le chèque est encaissé sous les huit jours suivant sa date d’émission. Toutes les banques ne proposent pas ce format de chèque dont le prix varie en fonction des établissements.

Le chèque non barré

Le chèque non barré est payable au guichet en espèces. Il est endossable et peut donc être cédé à une autre personne. Diverses informations doivent figurer au dos d’un chèque non barré : la mention « endossé à l’ordre de [nom et coordonnées du bénéficiaire] » ; la date de transmission. Contrairement au chèque non barré, le chèque barré est payant. Vous devez ainsi payer un droit de timbre fiscal d’un montant de 1,50 € par chèque. Rapprochez-vous de votre banque pour en savoir plus.

Le chèque de banque

Vous avez un achat d’une somme élevée à effectuer, comme une voiture d’occasion, par exemple ? Vous pouvez demander à votre établissement bancaire d’émettre un chèque de banque, utilisable uniquement entre particuliers. Pour le bénéficiaire du chèque de banque, celui-ci est la garantie que la somme lui sera bel et bien versée. Cette dernière est en effet bloquée pendant une durée qui peut atteindre un an et 8 jours.

Le chèque CESU

Vous employez un jardinier, un assistant maternel agréé ou encore une aide ménagère ? Vous avez la possibilité de le ou la rémunérer en CESU. Vous aurez des démarches à effectuer auprès de l’Urssaf et pourrez en outre bénéficier d’une réduction d’impôt de 50 %.

Quelques conseils utiles

Si on vous paye avec un chèque de banque, vérifiez bien son authenticité, les arnaques sont monnaie courante. Ne signez jamais un chèque vierge. Il pourrait tomber entre des mains malhonnêtes qui y inscriraient une somme et un bénéficiaire sans votre autorisation. Gardez votre chéquier dans un lieu sécurisé et demandez à votre banque de vous l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception.