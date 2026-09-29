Carte bancaire renouvelée : les vérifications qui évitent les mauvaises surprises

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 29/09/2026 à 17:28

Le renouvellement d’une carte bancaire impose quelques vérifications sur les abonnements, paiements mobiles et anciennes cartes pour éviter refus de paiement et mauvaises surprises ( Shutterstock )

Avant de ranger votre nouvelle carte dans votre portefeuille, quelques contrôles rapides peuvent vous éviter des paiements refusés ou d’autres désagréments.

Le renouvellement d’une carte bancaire est le plus souvent une formalité. À l’approche de sa date d’expiration, l’établissement en prépare une nouvelle, généralement sans intervention du client. L’ancienne reste utilisable jusqu’au dernier jour du mois indiqué, puis cesse normalement de servir pour les paiements et retraits. À réception, il faut toutefois vérifier les modalités d’activation prévues par sa banque : un premier paiement avec saisie du code secret ou un retrait peut être nécessaire. C’est aussi le bon moment pour contrôler l’adresse enregistrée afin d’éviter qu’une carte envoyée par courrier n’arrive au mauvais endroit.

Prélèvements et abonnements : ce que le changement de carte modifie

Le point essentiel est de distinguer ce qui change avec la carte de ce qui reste rattaché au compte. Le renouvellement peut entraîner une nouvelle date d’expiration, un nouveau cryptogramme et, selon les cas, un nouveau numéro. En revanche, le compte bancaire et son IBAN restent les mêmes. Cette différence explique pourquoi tous les paiements récurrents ne réagissent pas de la même manière . Avant de détruire l’ancienne carte, mieux vaut donc repérer les services payés par carte, les prélèvements SEPA et les paiements enregistrés dans un portefeuille numérique.

Les prélèvements SEPA sont les plus simples à comprendre . Un fournisseur d’énergie, un assureur, un opérateur ou l’administration fiscale prélèvent en principe sur le compte grâce à un mandat associé à l’IBAN, et non aux données de la carte. Leur fonctionnement n’est donc pas interrompu par son renouvellement. À l’inverse, laisser expirer une carte ne permet pas de mettre fin à un abonnement. Si un contrat n’est plus souhaité, il faut le résilier auprès du professionnel selon les conditions prévues. Révoquer un mandat bancaire ne remplace pas cette démarche et peut laisser subsister une somme due.

Les services à contrôler après le renouvellement de votre carte

Les abonnements réglés directement par carte demandent davantage d’attention. Plateformes de streaming, logiciels, applications ou salles de sport peuvent avoir enregistré les références de l’ancienne carte. Lorsque les données changent, certains paiements peuvent être refusés et provoquer une suspension du service. Mais certains commerçants et réseaux disposent aussi de mécanismes permettant d’actualiser automatiquement les références d’une carte renouvelée : mieux vaut donc ne pas compter sur l’expiration pour stopper un abonnement. La bonne méthode consiste à examiner plusieurs mois d’opérations, sans oublier les échéances annuelles, puis à mettre à jour les services que l’on souhaite conserver lorsque cela est nécessaire.

Même vigilance pour les portefeuilles numériques. Une carte enregistrée dans Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ou Garmin Pay n’est pas utilisée comme une carte saisie sur un site marchand : le paiement mobile repose sur des données sécurisées et peut, selon la banque et le portefeuille, être actualisé automatiquement lors du remplacement. Ce fonctionnement n’est toutefois pas uniforme. Après réception de la nouvelle carte, il est prudent de vérifier qu’elle apparaît toujours comme active, qu’elle est bien sélectionnée par défaut et qu’un paiement mobile peut être réalisé. Chez BoursoBank, ces différents portefeuilles figurent parmi les moyens de paiement proposés.

Nouvelle carte reçue : que faire de l’ancienne ?

Un renouvellement est aussi l’occasion d’effectuer un contrôle de sécurité. Une ancienne carte ne doit pas être conservée intacte dans un tiroir une fois qu’elle n’a plus d’utilité. Il est préférable de la détruire en rendant notamment la puce et la bande magnétique inutilisables. Des chercheurs ont d’ailleurs montré en 2026 que, dans certaines configurations techniques particulières, des cartes expirées pouvaient encore être exploitées pour des paiements sans contact. Cela ne signifie pas qu’une carte périmée fonctionne normalement, mais rappelle qu’un moyen de paiement remplacé ne doit pas rester accessible.

Chez BoursoBank, ces réflexes concernent aussi bien les cartes Welcome et Ultim que l’Offre Metal . La banque propose également le paiement mobile via Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et Garmin Pay. Une fois la nouvelle carte reçue, quelques minutes suffisent donc pour passer en revue ses abonnements, contrôler ses prélèvements, vérifier ses portefeuilles numériques et détruire l’ancienne carte. Ce petit audit évite les abonnements interrompus au mauvais moment, les relances pour paiement refusé et la fausse impression qu’une carte arrivée à expiration met automatiquement fin aux dépenses récurrentes.