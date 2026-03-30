 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Factures d'électricité, gaz, fioul : 700.000 foyers supplémentaires éligibles au chèque énergie
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/03/2026 à 18:01

Cette aide annuelle s'élève en moyenne à 150 euros.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le gouvernement a identifié 700.000 foyers bénéficiaires supplémentaires du chèque énergie, qui pourront à leur tour recevoir le 1er mai cette aide destinée aux plus modestes pour payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de fioul. En 2026, "nous élargissons le dispositif: grâce à un croisement complémentaire de données, près de 700.000 foyers supplémentaires recevront le chèque énergie dès le 1er mai" , a écrit lundi sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Jusqu'à présent 3,8 millions de foyers recevaient automatiquement ce chèque à partir du 1er avril. Mais après croisement de fichiers, 700.000 autres vont pouvoir également en bénéficier le 1er mai, a expliqué l'entourage de la ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon.

Le recensement des foyers éligibles à cette aide annuelle, qui s'élève en moyenne à 150 euros, s'était compliqué ces dernières années. Jusqu'en 2023, il se basait sur la déclaration de la taxe d'habitation sur la résidence principale, supprimée depuis.

4,5 millions de foyers concernés

Le ministère des Finances établissait depuis une liste de bénéficiaires en croisant différentes sources, mais sans exclure des oublis, ce qui avait amené le gouvernement à ouvrir en octobre un guichet de réclamations pour que les foyers non identifiés se fassent connaître.

Au total, 4,5 millions de foyers vont désormais bénéficier de ce chèque, alors que les prix des carburants s'envolent du fait de la guerre au Moyen-Orient.

Sous pression sur ce sujet, le gouvernement a annoncé vendredi des aides "ciblées" et éventuellement reconductibles, qui représentent pour l'Etat environ 70 millions d'euros de dépenses par mois, pour les secteurs les plus touchés: agriculteurs, pêcheurs et transporteurs. Mais cela n'a pas apaisé leur colère, illustrée lundi par une première opération escargot des transporteurs sur le périphérique parisien.

Le chef du gouvernement recevait à midi le puissant patron de la FNSEA Arnaud Rousseau, également très mécontent de l'aide proposée aux agriculteurs.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déploré sur X que la "logique des chèques laisse de côté des millions de nos compatriotes de la classe moyenne" et réitéré sa demande de baisser les taxes sur les carburants, ce à quoi se refuse le gouvernement qui juge cette mesure très coûteuse, l'évaluant à environ 12 milliards d'euros.

Environnement

4 commentaires

  • 19:02

    Faire payer les actifs pour redistribuer aux inactifs. Et on veut donner des leçons avec un tel modèle économique suicidaire.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse, tirée par TotalEnergies et Engie
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:58 

    La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump. L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points ... Lire la suite

  • Panaches de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après des frappes israéliennes, le 30 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:54 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit : . Liban: la Finul annonce la mort de deux Casques bleus dans le sud La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale lors d'une session de questions au gouvernment, à Paris le 13 on novembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le "groupe de dej", quand politiques et journalistes se mettent à table
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:51 

    Lorsqu'un journaliste rejoint pour la première fois un service politique, le même conseil est souvent partagé par ses collègues: "Surtout, trouve-toi vite un bon groupe de déj". "Un groupe de quoi ?" Un groupe de déjeuner. Un cercle de journalistes qui se retrouvent ... Lire la suite

  • Un logo de Casino sur un chariot de courses à l'extérieur d'un supermarché
    Casino: Le CA est estimé à €8,26 mds en 2025, à +0,5%
    information fournie par Reuters 30.03.2026 18:35 

    Casino a ‌déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel ​est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment ​par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en ​croissance de 0,7%. La croissance ⁠du chiffre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank