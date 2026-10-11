information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/10/2026 à 08:30

Acompte sur salaire : un droit du salarié, comment le demander ? / iStock.com - KucherAV

Acompte sur salaire : un droit du salarié

Selon une étude publiée le 5 octobre 2026 à partir des données collectées par l’association Les Restos du cœur entre 2018 et 2025, un Français sur 10 pourrait avoir recours à l'aide alimentaire dans les 10 prochaines années. Inflation des loyers, difficultés à trouver un emploi, hausse des prix (on pense au carburant notamment)... Divers facteurs expliquent les difficultés financières rencontrées par de nombreux Français. Pour celles et ceux qui sont salariés mensualisés et comme le prévoit l’article L3242-1 du Code du travail, il est possible de demander un acompte de paie ou acompte sur salaire, c’est-à-dire un versement anticipé d’une partie de leur salaire. Cette demande n'est possible qu'à partir du 15 du mois, l'acompte étant plafonné à la moitié du salaire mensuel. À titre d’exemple, si le salaire d’un employé doit tomber le 30 et qu’il demande un acompte de salaire le 15 septembre, cet acompte correspondra aux 15 jours travaillés. Le reste sera versé le 30 du mois comme prévu. Le Code du travail indique : "Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande." Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne peuvent pas faire de demande d’acompte sur salaire. Le Code du travail leur permet, en contrepartie, de demander le paiement de leur salaire en plusieurs fois chaque mois (art. L3242-3). L’acompte sur salaire est à différencier de l’avance sur salaire qui est versée pour une période de travail pas encore effectuée.

Comment demander un acompte de salaire ?

Si un salarié souhaite faire une demande d’acompte sur salaire, il doit se tourner vers son employeur. La demande n’a pas à être justifiée (le motif de la demande est en effet privé) et peut-être faite par e-mail ou bien sur papier libre (pensez à conserver une copie). Certaines entreprises prévoient des formulaires que les salariés n’ont plus qu’à remplir. D’autres permettent à leurs salariés de faire la demande via le logiciel utilisé en interne pour la gestion des salaires. Enfin, des entreprises souscrivent un service qui permet à leurs employés de demander un acompte sur salaire via une application. Il faut savoir qu’un employeur ne peut pas refuser de verser un acompte sur salaire à ses employés mensualisés. En revanche, il peut refuser le versement de plusieurs acomptes en un mois, sauf si cela est prévu dans la convention collective ou l'accord d'entreprise. En cas de refus de l’employeur alors que les conditions légales sont réunies, un rappel par écrit peut lui être envoyé. Il est aussi possible de saisir le conseil de prud’hommes.

Informations complémentaires

Le montant de l’acompte doit apparaître sur le bulletin de salaire de l’employé. Il est déduit de la somme restant à payer en fin de mois. L'acompte ne modifie ni les cotisations, ni l'impôt prélevé à la source. Si la rémunération mensuelle du salarié dépasse les 1 500 €, l’acompte doit être réglé par chèque ou par virement. En dessous de cette somme, il peut être réglé en espèces.