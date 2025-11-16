information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/11/2025 à 08:30

Bois de chauffage : comment éviter les escroqueries cet hiver ? / iStock.com - Studio Images

Un constat qui refroidit...

La dernière enquête de la DGCCRF sur le secteur du chauffage au bois, publiée en juillet dernier, mettait en lumière des pratiques répréhensibles en hausse. Les résultats révélaient ainsi que 53 % des sociétés contrôlées ne respectaient pas le Code de la consommation, notamment en termes de droit de rétractation. L’organisme a également constaté de nombreuses clauses abusives et illicites dans les contrats, ainsi que des anomalies fréquentes, comme l’absence de remboursement des frais de livraison en cas de rétractation (70 % des entreprises). L’étude pointait enfin des fraudes en ligne qui se multiplient : escrocs usurpant l’identité de vendeurs légitimes, ou sites de petites annonces, proposant des offres fictives à prix attractifs puis disparaissant après paiement.

Les bûches oui, mais sans les embûches !

Si vous faites partie des 7 millions de foyers français qui utilisent le bois comme source de chaleur, et que vous n’avez pas d’autre choix que d’acheter votre bois, vous devrez cet hiver débourser - selon votre région - entre 85 € et 110 € pour un stère. Ce terme désigne un volume de bois empilé équivalent à 1 m³ de bûches de 1 mètre de long. Attention : si les bûches sont plus courtes (33 cm ou 50 cm), le volume réel diffère car elles s’empilent plus efficacement. Ce tarif qui ne cesse de grimper s’accompagne malheureusement de mauvaises pratiques également en hausse. Pour échapper aux plus courantes, telles que des sites internet frauduleux (paiement encaissé mais livraisons non effectuées ou incomplètes), ou la vente de bois de mauvaise qualité (trop humide, non conforme aux essences annoncées), quelques bons réflexes peuvent suffire : Privilégiez les grandes enseignes nationales (ex : Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc.), ou les circuits locaux : scieries, exploitants forestiers qui affichent des avis clients vérifiés, et proposent des palettes de bois calibrées, séchées, avec des essences de qualité (chêne, hêtre, frêne), Vérifiez l’existence de l’entreprise : numéro SIRET et adresse physique, Privilégiez les bois certifiés : NF Bois de chauffage assure un taux d’humidité inférieur à 23 %. France Bois Bûche garantit l’origine locale et la conformité des essences. PEFC : atteste d’une gestion durable des forêts. Comparez les prix - un tarif trop bas est souvent suspect - et exigez un devis écrit détaillant le volume, l’essence du bois, le taux d’humidité et les frais de livraison, Préférez le paiement sécurisé aux virements directs ou paiements en espèces sans reçu, Enfin, anticipez vos commandes afin d’éviter la précipitation hivernale et les délais longs, propices aux arnaques.