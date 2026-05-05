Avec la flambée des prix du gaz, une pompe à chaleur est rentabilisée en à peine cinq ans selon une étude

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/05/2026 à 13:14

En raison de la hausse des prix du gaz notamment, les pompes à chaleur sont rentables de plus en plus vite. (illustration) (HarmvdB / Pixabay)

Selon une étude menée par le comparateur d'énergie Hello Watt entre mai 2025 et mai 2026, l'installation d'une pompe à chaleur est rentabilisée de plus en plus vite en France, rapporte Le Parisien .

Une pompe à chaleur rentabilisée en cinq ans

Les auteurs de cette étude prennent l'exemple d'un foyer de quatre personnes vivant dans une maison de 130 m² à Amiens (Somme) avec une consommation annuelle d'énergie de 13 000 kWh. Une pompe à chaleur achetée 14 300 euros est ainsi rentabilité en six ou sept ans si ce foyer est aisé et en seulement cinq ans pour un foyer modeste, contre respectivement 10,5 ans et 7,5 ans en 2025.

Comment expliquer un tel écart ? Tout d'abord par les prix du gaz, qui ont littéralement explosé : +170 % en six ans. De plus, les aides de l'État pour l'installation d'une pompe à chaleur n'ont cessé de s'améliorer également.

Les aides de l'État revalorisées

Ces dernières ont été revalorisées plusieurs fois, pour les foyers modestes comme les plus aisés. Le gouvernement a comme ambition de doubler d'ici 2030 le nombre de pompes à chaleur sur le territoire dans son grand plan d'électrification. Selon Hello Watt, le reste à charge pour l'installation d'une pompe à chaleur n'est aujourd'hui que de 2 000 € environ pour les ménages aux revenus les plus modestes.

« Il y a eu pendant très longtemps un doute sur l’efficacité de la pompe à chaleur et donc sur les économies générées , analyse Pierre-François Morin, directeur de la rénovation énergétique chez Hello Watt. Mais on sait, depuis quelques mois, […] qu'installer une pompe à chaleur permet de diviser par deux sa facture énergétique. »